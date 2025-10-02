Programa das Xornadas Apícolas do Eume

A Casa do Mel de Goente, nas Pontes, volverá acoller na fin de semana do 11 e 12 de outubro as Xornadas Apícolas do Eume, que chegan este ano á súa 26 edición. O sábado será o día adicado á formación, con ponencias sobre a importancia dos ácidos orgánicos e as substancias naturais para o tratamento da varroa e sobre o cultivo do castiñeiro como especie melífera.
Ao día seguinte, o domingo 12, será a feira do mel e do queixo, con presenza de produtores locais de ámbolos dous produtos, así como obradoiros, degustacións e postos de artesanía e artesanía alimentaria.