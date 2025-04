Programa da MOEXMU 2025, protagonista esta fin de semana do calendario agrogandeiro galego

O recinto feiral Manuel Vila López de Muimenta acollerá esta fin de semana a MOEXMU, que terá lugar este venres, sábado e domingo. Entre outras actividades, celébrase a 39ª edición do Concurso de Gando Frisón e a Exposición de Raza Rubia Galega, así como a 29ª Poxa de Gando Selecto, o 4º Concurso de Xóvenes Peladores, o 24º Concurso de Xóvenes Manexadores e o 7º Monográfico de Can de Palleiro, ademais da habitual Mostra de maquinaria e outras novidades que encherán os 25.000 metros cadrados de espazo expositivo do recinto.

A Asociación de Comerciantes, Empresarios, Profesionais, Gandeiros e Autónomos de Muimenta organiza esta cita desde o ano 1985. A edición deste ano, que chega este ano, a número 41, foi presentada oficialmente este luns coa presenza de membros da organización e representantes das institucións e empresas que fan posible esta cita de referencia para o sector agrogandeiro galego e que mantén o único concurso de gando frisón que se manten vivo na provincia de Lugo.

O xuíz desta edición será o asturiano Javier Freije Freije, Xuiz Nacional de CONAFE en activo dende o ano 2004. Será a cuarta vez que xulgue a Moexmu, logo do seu paso pola cita de Muimenta nos anos 2004, 2011 e 2015.

A súa experiencia como xuíz é ampla, xulgando certames rexionais en Asturias, Cataluña, Castela e León, Andalucía, Maiorca, País Vasco, Cantabria ou Portugal. Foi xuíz tamén do X Concurso Nacional de Primavera CONAFE 2007 e do XXXIII Concurso Nacional CONAFE 2012, así como director técnico da XXXVII Escola de Xuíces Gandeiros celebrada no Valle de los Pedroches (Córdoba) en marzo do 2012 e da XXXIX Escola de Xuíces Gandeiros celebrada en Cantabria en marzo de 2022.

Casa Roxo é a segunda explotación por ICO do Principado de Asturias

Javier Freije é tamén gandeiro. Propietario da gandería Casa Roxo en Vegadeo (Asturias), unha explotación gandeira de carácter familiar, con 190 cabezas de gando (94 en muxidura), unha produción media de 11.620 kg. de leite e unha media de cualificación de 83 puntos, sendo a segunda explotación por ICO do Principado de Asturias.

PROGRAMA:

XOVES, Día 3

Ao longo de toda a xornada, terá lugar a entrada da maquinaria ao Recinto Feiral Manuel Vila López de Muimenta.

Igualmente, remataranse cos preparativos que ao longo dos días anteriores tanto por parte da comisión organizadora como polo persoal do Concello de Cospeito realizaron no Recinto Feiral Manuel Vila López, ademáis de ultimar as camas do gando.

VENRES, Día 4 (Día da Veciñanza)

08:00 Apertura do Recinto Feiral Manuel Vila López

08:05 Comenzará a entrada do gando no Recinto Feiral Manuel Vila López ao longo de toda a xornada e verificación da correspondente documentación. Algunha cabeza xa estará no Recinto Feiral dende o día anterior.

09:30 Colocación das exposicións cedidas pola Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüística da Deputación Provincial de Lugo: Tanto do Centro de Artesanía e Deseño CENTRAD, como a de Sempre en Galiza sobre Castelao.

10:00 Ubicación ao longo de toda a xornada, dos stands e parcelas dos expositores de maquinaria, automóbiles, motos, artesanía popular, dos productos galegos de calidade e da terra, etc.

12:15 Coñece a MOEXMU dende dentro, actividade que continúa a petición dos pais/nais d@s nen@s do C.E.I.P. de Muimenta, onde se lles enseñará aos máis novos as partes menos coñecidas da Mostra Exposición, como o lavado e pelado do gando.

15:00 Remate da entrada de gando no Recinto Feiral Manuel Vila López

17:00 Concurso de Xóvenes Preparadores de Gando (Organizado coa colaboración do Clube de Xóvenes Gandeiros)

18:40 Recepción por parte da comisión organizadora do inaugurador, pregoeiro e demáis autoridades que acudan ao Recinto Feiral Manuel Vila López.

18:45 Actuación musical a cargo de Leña Verde de Pol, en colaboración coa Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüística da Deputación Provincial de Lugo.

19:00 Inauguración oficial da XLI Mostra Exposición de Muimenta MOEXMU, XXXIX Concurso de Gando Raza Frisona, XXXIX Exposición de Gando de Raza Rubia e XXXIX Poxa de Gando Selecto, a cargo da Conselleira do Medio Rural da Xunta de Galicia, Dona María José Gómez Rodríguez.

19:30 MOvemento EXtraterreste Mutante.- MOEXMU 2.0

19:45 Lectura do “pregón” a cargo de Don Ricardo José Durán Rodríguez (Director da Fundación Semana Verde de Galicia).

20:00 Merenda para os asistentes á inauguración da Mostra Exposición de Muimenta MOEXMU, coa que se celebra o “día da veciñanza”.

21:30 Peche do Recinto Feiral Manuel Vila López ao público.

SÁBADO, Día 5 (Día do Gando):

09:00 Apertura do Recinto Feiral para os expositores e gandeiros.

10:00 Apertura ao público do Recinto Feiral Manuel Vila López

10:15 Apertura das instalacións para poder ver parte da exposición do Traxe Tradicional do Centro de Artesanía e Deseño – CENTRAD da Deputación Provincial de Lugo

10:30: XXXIX Concurso de Gando Frisón da MOEXMU – Sección de xata e xovencas, así como os campionatos correspondentes.

12:00 Inicio do taller de demostración de vimbio (Cestería), a cargo de María do Carme Otero Folgueira. En colaboración co Centro de Artesanía e Deseño – CENTRAD, dependente da Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüística da Deputación Provincial de Lugo.

12:10 Apertura dos Museo da Zoca e da Escola Vella (ubicadas no campo da Igrexa Vella) por parte da directiva de Xotramu para toda a xente que desexe visitala. De balde. Pode concertarse cita previa para outra hora.

12:15 XXIX Poxa de gando selecto.

15:30 XXXIX Concurso de Gando Frisón MOEXMU, coas sección correspondentes ás vacas de lactación e os correspondentes campionatos.

16:00 Continuación do taller de demostración de vimbio (cestería), a cargo de María do Carme Otero Folgueira. En colaboración co Centro de Artesanía e Deseño – CENTRAD, dependente da Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüística da Deputación Provincial de Lugo.

17:00 Reapertura do Museo da Zoca e da Escola Vella (ubicadas no campo da Igrexa Vella) por parte da directiva de Xotramu para toda a xente que desexe visitala. De balde. Pode concertarse cita previa anticipada para outra hora.

21:00 Peche ao público do Recinto Feiral Manuel Vila López

DOMINGO, Día 6 (Día do Can de Palleiro)

09:30 Apertura do Recinto Feiral para os expositores e gandeiros.

10:00 Apertura ao público do Recinto Feiral Manuel Vila López

11:30 XXIV Concurso de xóvenes manexadores, organizado polo Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia.

sección 1: menores de 9 anos

sección 2: nen@s de entre 10 a 15 anos

sección 3: rapaces e rapazas de entre 16 e 20 anos

sección 4: mozos e mozas de entre 21 e 25 anos

12:00 Inicio do taller de demostración de Torno de Madeira, a cargo de Hussein Aali-Taleb Fernández. En en colaboración co Centro de Artesanía e Deseño – CENTRAD, dependente da Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüística da Deputación Provincial de Lugo.

12:10 Apertura dos Museo da Zoca e da Escola Vella (ubicadas no campo da Igrexa Vella) por parte da directiva de Xotramu para toda a xente que desexe visitala. De balde. Pode concertarse cita previa para outra hora.

12:30 Concurso de manexadores adultos

13:15 Presentación libro “Leche de Vaca” de Alfonso Raffin, no pavillón do Recinto Feiral Manuel Vila López de Muimenta

13:30 Entrega de premios aos tanto aos participantes como aos gañadores das diferentes seccións e campionatos do concurso de gando.

14:30 Clausura oficial da XLI Mostra Exposición de Muimenta MOEXMU, do XXXIX Concurso de Gando Frisón, XXXIX Exposición de Gando de Rubia Galega e XXIX da Poxa de Gando Selecto a cargo do Alcalde – Presidente do Concello de Cospeito.

16:00 Continuación do taller de demostración de Torno de Madeira, a cargo de Hussein Aali-Taleb Fernández. En en colaboración co Centro de Artesanía e Deseño – CENTRAD, dependente da Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüística da Deputación Provincial de Lugo.

16:30 XXX Monográfico da Raza Can de Palleiro (VII Campionato de cans de palleiro da MOEXMU), no pavillón do propio Recinto Feiral Manuel Vila López de Muimenta, valedeiro para o Trofeo Can de Palleiro deste ano.

17:00 Reapertura do Museo da Zoca e da Escola Vella (ubicadas no campo da Igrexa Vella) por parte da directiva de Xotramu para toda a xente que desexe visitala. De balde. Pode concertarse cita previa para outra hora.

20:00 Peche ao público do Recinto Feiral Manuel Vila López