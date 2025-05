Programa da Feira de San Isidro de Sarria, que se celebra esta fin de semana

Sarria acolle esta fin de semana unha das súas citas gandeiras máis importantes do ano, coa celebración da Feira de San Isidro, que chega á súa edición número 35.

As instalacións do mercado de gando da localidade serán o escenario de distintas actividades, centradas no gando vacún e cabalar. Haberá tamén poxa de exemplares de raza frisoa e rubia galega, así como exposición de maquinaria, artesanía e produtos de alimentación.

Sortearase unha xovenca de raza rubia galega entre os asistentes

O sábado 10 será a feira cabalar, os concursos morfolóxicos de pura raza galega, pases de doma, a subasta de animais selectos de raza frisoa, cea e verbena. O domingo 11 será a feira de ano e a poxa de xovencas de raza rubia galega.

As actividades, que se desenvolverán durante toda a fin de semana, están organizadas polo Concello de Sarria e contan coa colaboración de Caixa Rural, Acruga e Africor Lugo.