Programa da Feira de San Isidro de Sarria, que se celebra esta fin de semana

O sábado ás 12:00 horas será a poxa de gando frisón organizada por Africor Lugo e o domingo terá lugar a subasta de xovencas de raza rubia galega organizada por Acruga

Sarria acolle este sábado e domingo unha das súas citas gandeiras máis importantes do ano, coa celebración da Mostra Agro-Gandeira de San Isidro, que chega á súa edición número 36, combinando tradición, sector primario e ambiente festivo durante toda a fin de semana. Un evento para gozar en familia e poñer en valor o mundo rural.

As instalacións do mercado de gando da localidade serán o escenario de distintas actividades, centradas no gando vacún e cabalar. Haberá tamén poxa de exemplares de raza frisoa e rubia galega, así como exposición de maquinaria, artesanía e produtos de alimentación.

O domingo terá lugar o Primeiro Gran Premio de Habilidade Tractorista

O sábado 9 será a feira cabalar, os concursos morfolóxicos de pura raza galega, pases de doma, a subasta de animais selectos de raza frisoa, cea e verbena. O domingo 10 será a feira de ano e a poxa de xovencas de raza rubia galega, ademais do Primeiro Gran Premio de Habilidade Tractorista. Esta mostra agroganderia é herdeira da Feria Franca Anual concedida polos Reis Católicos en 1487 a esta vila atravesada polo Camiño de Santiago

Esta mostra agroganderia é herdeira da Feria Franca Anual concedida polos Reis Católicos en 1487 a esta vila atravesada polo Camiño de Santiago

As actividades, que se desenvolverán durante toda a fin de semana no Campo da Feira, están organizadas polo Concello de Sarria e contan coa colaboración de Caixa Rural, Abanca, a Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Acruga e Africor Lugo.