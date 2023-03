Programa da Feira Apícola Rías Baixas que terá lugar este sábado no Porriño

Despois de dúas edicións máis contidas e austeras marcadas pola pandemia da covid-19, a Feira Apícola Rías Baixas chega á súa trixésimo quinta edición con máis forza ca nunca da man dun extenso e ambicioso programa de actividades dirixidas tanto aos maiores coma os cativos da casa.

Organizada pola Agrupación Apícola de Galicia, xunto coa Asociación de Apicultores da Provincia de Pontevedra e o Concello do Porriño, este evento constitúe un importante encontro cos mellores profesionais do sector e unha cita indispensable para todas aquelas persoas afeccionadas ao mundo das abellas.

A apertura da feira terá lugar este sábado 1 de abril, ás 10 da mañá, a mesma hora á que arrincarán as Xornadas Técnicas Internacionais de Apicultura, que terán lugar no Salón de Plenos do Concello entre as 10.00 h e as 20.30 h.

As catas, degustacións e obradoiros infantís terán lugar tanto en horario de mañá coma de tarde

No programa inclúense unha cata comentada da IXP Mel de Galicia e da DOP Miel de la Alcarria, así coma degustacións dos queixos e meles con certificación de orixe premiados nas Catas de Galicia 2022.

Ademais da Feira do Mel e o xa tradicional mercado de artesanía Bee Happy Market, haberá obradoiros infantís, discoteca móbil e unha ruta de tapas que dará comezo o venres 31 de marzo.

PROGRAMA COMPLETO