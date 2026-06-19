Produtores, expertos e administracións analizan no Bolo o futuro da vide e da castaña

O Centro Coworking de O Bolo acolleu onte a I Xornada da Vide e da Castaña das Terras do Bolo, un encontro que reuniu a produtores, comercializadores e representantes das administracións públicas para analizar a situación actual e abordar os retos e oportunidades de futuro destes dous sectores estratéxicos para a economía e o desenvolvemento do territorio.
Ao longo da xornada, os participantes compartiron experiencias e reflexións sobre a evolución da viticultura e da produción de castaña na comarca, incidindo na necesidade de impulsar medidas que contribúan á súa valorización, profesionalización e sustentabilidade. O foro serviu tamén para fomentar o diálogo e a colaboración entre os distintos axentes implicados, co obxectivo de reforzar a competitividade e garantir o futuro destas actividades tradicionais con gran relevancia social, económica e ambiental nas Terras do Bolo.
“A altitude do noso territorio e a situación privilexiada entre os ríos Bibei e Xares dalle ó Bolo unha personalidade única para o cultivo da castaña e a vide”, apuntaba Miguel Ángel García Fariñas, alcalde do municipio, durante a presentación do evento. Pola súa banda, Martín Alemparte Vidal, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), quixo destacar a importancia do sector agroalimentario na comarca valdeorresa, tanto do viño como da castaña, como elemento distintivo e singular de posta en valor do territorio.
Así mesmo, participou no encontro Eladio Santos, subdelegado do Goberno en Ourense, quen quixo destacar a importancia estratéxica do sector agroalimentario na provincia e, en particular, nas Terras do Bolo, poñendo en valor o traballo conxunto de produtores, administracións e axentes económicos para impulsar a súa modernización, competitividade e sustentabilidade.
Potencial vitivinícola
A xornada relativa a vide contou coa participación de Pablo Blanco, director técnico e enólogo da Bodega Rafael Palacios, quen impartiu a relatorio titulada “As posibilidades da viticultura no concello do Bolo”, na que analizou o potencial vitivinícola do territorio e as oportunidades de desenvolvemento do sector.
Posteriormente, Blanco participou nunha mesa redonda xunto ao enxeñeiro técnico agrícola e viticultor Daniel Vizcaya López, un espazo de debate no que ambos os expertos intercambiaron reflexións sobre os retos actuais da viticultura, as perspectivas de futuro e as claves para impulsar a súa competitividade e sustentabilidade.
Realidade da castaña
A quenda dedicada ao sector da castaña abriu coa intervención de Manuel López Vilariño, secretario do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, quen ofreceu a relatorio “A situación do sector da castaña”. Durante a súa exposición, abordou a realidade actual desta actividade estratéxica, así como os principais desafíos e oportunidades que afronta de cara ao futuro.
A continuación, desenvolveuse unha mesa redonda na que participaron, ademais de López Vilariño, o produtor Francisco Álvarez Carballo e o almacenista Jacobo Álvarez García. O debate permitiu analizar a potencialidade da castaña como recurso económico e elemento dinamizador do territorio, afondando nas oportunidades de crecemento do sector na comarca, así como nos retos relacionados coa súa xestión, comercialización e valorización.
A celebración desta primeira edición consolídase como un punto de partida para a creación dun foro de reflexión e intercambio de coñecemento arredor de dous dos principais recursos produtivos do territorio. Dende a organización destacaron a elevada participación e o interese xerado pola iniciativa, reafirmando o compromiso de seguir promovendo accións que contribúan á dinamización económica, á fixación de poboación e á posta en valor do patrimonio agrícola e forestal das Terras do Bolo.
Apoio do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico
Para o deseño e desenvolvemento deste proxecto contouse co apoio e coa financiación do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico (a través da Secretaría Xeral para o Reto Demográfico), no marco das subvencións concedidas a proxectos promovidos por entidades locais para a innovación territorial e a reactivación da actividade socioeconómica e a loita contra a despoboación.