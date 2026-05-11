A produción de leite en Galicia creceu un 18% na última década, case o dobre que a media española

Galicia e os seus gandeiros de leite consolídanse como a comunidade de maior peso do sector lácteo español, ao concentrar xa o 41 % da produción nacional e o 56 % das explotacións do país. Tamén é a comunidade na que máis se incrementou a produción na última década: Un 18% fronte á media española do 10%. Así se desprende dunha análise elaborada por EY, que sitúa á comunidade como a única da cornixa cantábrica que gañou peso relativo en todos os indicadores durante a última década.
“Para consolidarse, o sector deberá seguir evolucionando. É difícil escapar a ciclos de baixadas de prezo, xa que España é permeable ao mercado europeo; o reto é descrestalos e alongar os ciclos positivos. Para mellorar a rendibilidade e afrontar mellor calquera conxuntura, será necesario seguir avanzando en eficiencia mediante o tamaño e as economías de escala, mecanizarse e implantar robots e IA, mellorar a alimentación e xestionar mellor os custos, integrando servizos alimentarios e sanitarios, entre outros aspectos, para ter unha visión máis empresarial co obxectivo de adoptar as mellores decisións”, explica Isabel García Tejerina, senior advisor de EY e exministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.
Pola súa banda, Pelayo Novoa Miñambres, socio director de EY Galicia, destaca: “A evolución do sector lácteo galego non é froito de conxunturas favorables, senón dunha transformación progresiva e profunda. O seu éxito a longo prazo pasa por un claro entendemento entre produtores e industria, conscientes de que ambos comparten a mesma causa: fortalecer un sector máis competitivo, sostible e preparado para unha contorna cada vez máis esixente”.
Liderado galego
Galicia non só é a principal rexión produtora, senón que é a única da cornixa cantábrica que logrou crecer e gañar peso relativo no mapa nacional na última década en:
-Produción e censo: Galicia produce 3.072 millóns de toneladas e concentra o 41% do censo de vacas de muxidura. O seu peso en xovencas é aínda maior, alcanzando o 45% do total nacional.
-Resiliencia das explotacións: O número de explotacións a nivel nacional continúa en descenso, sen que se producisen grandes deslocalizacións do tecido produtivo. Con todo, mentres o resto das comunidades autónomas da cornixa cantábrica perde peso, Galicia incrementa progresivamente a súa participación, cun aumento acumulado ata a actualidade de dous puntos porcentuais respecto ao 54% rexistrado en 2015.
-Crecemento diferencial: Desde o fin das cotas lácteas (2015), a produción galega aumentou un 18%, fronte ao 10% do crecemento medio español.
Como retos, en informe destaca que o sector “segue pendente avanzar nunha transformación industrial que permita achegar maior valor engadido ao leite galego, así como na creación de estruturas organizativas e integración que contribúan a defender un mellor prezo do seu leite”.
“Máis sector produtor e menos centros de transformación comparativamente a outras rexións, ou a ausencia dunha gran cooperativa que axunte produción, valor, mercado e estratexia empresarial; axudan a explicar nalgunha medida prezos por baixo da media nacional (50,97 céntimos en febreiro, fronte aos 52,23 céntimos de media en España)”, segundo os autores do informe.
Futuro e sustentabilidade
No escenario actual, varias métricas confirman que Galicia segue impulsando o sector:
-Crecemento da produción no inicio do ano: No primeiro bimestre de 2026, a produción en Galicia creceu un 4%, liderando o repunte nacional, seguida de Cataluña e Castela e León.
-Competitividade: O futuro do sector galego require seguir avanzando neste ámbito. Isto non só implica profundar na tecnificación e na eficiencia das explotacións, senón tamén considerar e potenciar todas os posibles fontes de ingresos: a captura de valor nos produtos transformados, o alto valor da carne de vacún de desvieje, a xenética, os subprodutos, etc.
-Modernización: O dinamismo da rexión reflíctese na aposta polo redimensionamiento das explotacións, a robotización e a muxidura automática, a dixitalización -incluída a IA- e a mellora dos aspectos medioambientais. Factores que contribúen a unha mellor calidade de vida para os mozos gandeiros galegos e a que poidan ver o sector como unha opción de futuro.
A análise reflicte unha evolución positiva do sector lácteo na última década, caracterizada por un avance sostido en produtividade, dimensión e tecnificación das explotacións.
Unha vez superada a actual conxuntura de mercado á baixa, e á expectativa das consecuencias da guerra de Irán, a continuidade desta tendencia dependerá de varios factores estruturais, entre eles a eficiencia produtiva, o desenvolvemento tecnolóxico e que se favorezan as condicións para a continuidade das explotacións. Todo iso enmarcado nun contexto no que se prevé un crecemento da demanda de produtos lácteos tanto a nivel europeo como mundial.
Para ver o informe completo, visita esta ligazón.