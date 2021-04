Probas xenómicas de Conafe de abril: as xovencas galegas copan os primeiros postos

A Confederación de Asociacións de Frisoa Española (Conafe) acaba de publicar a actualización de probas xenómicas de xovencas correspondente ao mes de abril.

O podium das futuras mellores reprodutoras Holstein de España está encabezado por tres xovencas pertencentes a gandarías galegas: LSCG 883 SATURN ET , con 5678 puntos ICO, e pertencente á gandaría coruñesa LANDEIRA SCG (Negreira) , socia da cooperativa Ganxabar; CMP SATURN HELA ET , con 5449 puntos, e pertencente a CMP Hosltein, unha agrupación das gandarías Midón, Pistulario SL e Cunordam SC, e CANDESA YEMI 8480 GYWER ET , con 5374 puntos, da gandaría coruñesa SAT Candesa (Boqueixón).

Este é a listaxe das primeiras 20 clasificadas:

