O Ministerio de Agricultura, Pesca e Agroalimentación acaba de publicar un folleto informativo no que explica as principais novidades para a solicitude única da PAC 2024. Son as seguintes:

SIMPLIFICACIÓN:

-As pequenas explotacións (cuxa superficie agraria declarada na solicitude única sexa de menos de 10 hectáreas) non estarán sometidas a controis nin se aplicarán penalizacións en relación coas normas da condicionalidade ambiental ou reforzada (aplicable desde a Solicitude Única SU – 2024).

-O uso de fotos Xeorreferenciadas será voluntario para o agricultor, podendo ser utilizadas polos beneficiarios se así o desexan para evitar controis sobre o terreo en casos de requisitos de subvencionabilidadE que non poden observarse mediante imaxes satélite, ou como proba, cando o titular non estea conforme cos resultados que lle comunicou a autoridade competente en canto a requisitos que si se observan por satélite.

O agricultor poderá realizar as anotacións no caderno de explotación que se requiren para determinadas axudas asociadas e de ecorreximes en formato papel ou en formato dixital, á súa elección, non sendo obrigatorio por tanto o uso do caderno dixital.

CONDICIONALIDADE REFORZADA:

Simplificáronse e flexibilizáronse as Boas Prácticas Agrarias e Ambientais (BCAM) que calquera agricultor ten que cumprir para percibir integramente as axudas directas da PAC, os pagos por superficie, as cargas gandeiras e determinadas axudas ao programa POSEI. Así, a partir da Solicitude Única 2025 (e nalgúns casos xa desde a SU 2024) inclúense unha serie de cambios nas seguintes normas BCAM, que se clasifican en función do obxectivo ambiental a alcanzar:

-Limitar a erosión mediate a xestión da labranza (BCAM 5), podéndose labrar a favor de pendente en:

As parcelas de superficie igual ou inferior a unha hectárea en terras de cultivo e cultivos leñosos, así como as parcelas irregulares ou alargadas no caso de cultivos leñosos.

As parcelas de cultivos leñosos implantados antes de 2023, cuxo sistema de rega ou de condución, ou marco de plantación, non permitan labrar transversalmente á dirección de máxima pendente.

-Protexer os chans nos períodos máis sensibles mediante unha cuberta mínima (BCAM 6) nos seguintes casos:

En cultivos herbáceos de inverno, poderanse realizar labores pouco profundas entre a data de recolección e o 1 de setembro e permítese o abonado en verde antes da data de recolección, sempre que se manteña unha cobertura mínima do chan.

En cultivos leñosos en parcelas cunha pendente superior ao 10%, permítese facer uso das cubertas inertes ademais de vexetais, no período de mantemento dunha cobertura mínima do chan.

En barbeitos, poderanse realizar tratamentos agrícolas entre abril e xuño.

Preservar o potencial do chan (BCAM 7), o agricultor poderá elixir entre unha rotación anual dun terzo da explotación (rotando a totalidade das parcelas de terras de cultivo polo menos unha vez cada tres anos), ou unha diversificación anual de cultivos.

Mellorar a biodiversidade das explotacións (BCAM 8), que se conseguirá como até agora mantendo os elementos da paisaxe e mediante a prohibición de cortar e podar sebes e árbores non cultivadas en período de cría e reprodución de aves, pero eliminándose a obrigación de ter que destinar unha porcentaxe da superficie a superficies ou elementos non produtivos.

ECORREXIMES:

Novidades na campaña 2025 e seguintes.

-Ecorreximes en pastos:

Na práctica de pastoreo extensivo a autoridade competente poderá reducir até certo limiar a carga gandeira mínima necesaria, de forma permanente, para todo o período PAC, se se dan certas condicións de carácter estrutural ou de forma conxuntural para unha única campaña, se se xustifica en resposta a certos escenarios circunstanciais.

Nas prácticas de sega sustentable e illas de biodiversidade simplifícanse requisitos técnicos nas condicións de sega (ampliación do período onde elixir a limitación da sega e redución da limitación no número de cortes) e redúcese a porcentaxe de superficie que se debe destinar ao establecemento de illas de biodiversidade, favorecendo a compatibilidade co manexo gandeiro á vez que se continúa protexendo aos lepidpteros e a biodiversidade.

-Ecorrexime de espazos de biodiversidade:

Permítese establecer franxas de biodiversidade entre liñas de cultivo cun coeficiente de ponderación de 2, do mesmo xeito que nas marxes de biodiversidade e as illas, nas que se equipara este coeficiente. Permítese establecer zonas de non cultivado de leguminosas.

-Ecorreximes de cubertas en cultivos leñosos:

De forma xeral, permitirase ao agricultor elixir o método de mantemento da cuberta vexetal (mecánico e/ou mediante gando), ademais da inclusión do caso de investimento de flora como excepción para o uso de fitosanitarios en cubertas vexetais, ou a posibilidade de combinar as prácticas de cubertas.

-Específicas para secaños e secaños áridos (menos de 400 mm e I. Baleares):

No caso de secaños, ademais, permitirase o establecemento de cubertas, tanto vexetais como inertes, en rúas alternas, eliminarase o requisito de que a cuberta vexetal deba permanecer viva nun determinado período de tempo, permitiranse labores superficiais verticais pouco profundas de mantemento de ambas as cubertas, entre abril e setembro, ambos inclusive e permitirase que, en época estival, a cuberta vexetal ocupe un 20% da anchura libre da proxección de copa.

Ademais, no caso de secaños áridos, tamén se permitirá cumprir coa práctica de cuberta vexetal ou inerte, establecendo esta en o 50% da superficie declarada

Máis información: https://www.redpac.es/