Principais novidades do catálogo Dekalb 2026 en millo forraxeiro

Mazarocas das variedades ensaiadas por Dekalb en Galicia. 

Dekalb, marca líder en sementes de millo e integrada na multinacional Bayer, presentou recentemente en Toques (A Coruña) na xornada de entrega dos premios da quinta edición de o concurso Dekalb+Silo, as principais novidades do seu catálogo 2026 de millo forraxeiro.

Trátase dun catálogo con variedades adaptadas ás condicións das distintas comarcas gandeiras de Galicia, Asturias e Cantabria, comunidades nas que Dekalb conta con 30 parcelas de ensaio. Ademáis de buscar uns óptimos resultados produtivos e de dixestibilidade, tamén se seleccionan as variedades con maior resistencia ao estrés por calor e ás enfermidades fúnxicas, especialmente roia e helmyntosporium.

DKC 3513

Ciclo FAO 200

• Ciclo curto con porte alto.
• Moi bos rendementos tanto en materia Fresca como en Materia Seca. (Pode producir 1 Tn/ha mais que o DKC 3575)
• Moi boas Calidades de silo.
• Excelente look e staygreen.
• Boa sanidade.
• Gran vitreo.
• Gran contido en amidón.
• Excelente dixestibilidade.
• Gran vigor de nascencia.
• Tolerancia a Helmyntosporium (HT)

DKC 4098

Ciclo FAO 250

• Excelente sanidade de planta con gran altura.
• Hibrido moi estable con mazarocas moi uniformes.
• Boa tolerancia a podremias do talo e raíces, a encamado e HT.
• Tolerancia a fusarium de mazroca e giberella.
• Destaca polo seu stay-green e o seu gran look.
• Alta dixestibilidade.
• Gran contido de amidón.
• Boas producións tanto en MS como MF

DKC 4598

Ciclo FAO 300

• Talo robusto.
• Potente sistema radicular que lle dá unha gran resistencia á caída.
• Moi boas calidades de silo.
• Mazorca cilíndrica e de calidade.
• Boa tolerancia a HT.
• Excelente produción de MS.
• Adáptase moi ben altas densidades.
• Boa tolerancia a golpes de calor.
• Moi boa tolerancia a podremias do talo, a raíces, encamado e HT.
• Gran dentado.
• Gran contido de amidón

DKC 4897

Ciclo FAO 350

• Moi boas calidades de silo.
• Alta tolerancia a HT. Do mellor.
• Gran dentado.
• Floración e inserción media.
• Gran vigor de nascencia.
• Excelente Staygreen.
• Tolerancia ao stress por condicións climáticas adversas.
• Gran dixestibilidade.
• Gran contido en amidón.

DKC 5110

Ciclo FAO 400

• Moi boas calidades de silo
• Gran dentado.
• Floración media.
• Vigor de nascencia.
• Moi boa dixestibilidade.
• Gran contido de amidón.
• Tolerancia HT.

DKC 5432

Ciclo FAO 450

• Moi boas calidades de silo.
• Excelente Stay-Green.
• Moi boa calidade.
• Follas moi erectos e anchos.
• Gran semi-dentado con alto peso especifico.
• Bo talo polo que ten gran resistencia á caída.
• Floración media-tardía.
• Boa tolerancia a HT.
• Boa nascencia.
• Gran dixestibilidade.
• Gran adaptabilidade.

DKC 5911

Ciclo FAO 500

Ideal para gran húmido

• Moi boas calidades de silo.
• Excelente dixestibilidade.
• Excelente Stay-green.
• Gran look.
• Tolerancia HT,giberella e fusarium de mazaroca.
• Gran produción tanto en MS como MF.
• Alto contido en amidón.
• Gran potencial de rendemento.

DKC 7023

Ciclo FAO 600

• Moi boas calidades de silo.
• Excelente dixestibilidade.
• Excelente Stay-green.
• Gran look.
• Tolerancia HT, giberella e fusarium de mazorca.
• Gran produción tanto en MS como MF.
• Alto contido en amidón.
• Gran potencial de rendemento

