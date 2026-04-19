Principais novidades do catálogo Dekalb 2026 en millo forraxeiro

Dekalb, marca líder en sementes de millo e integrada na multinacional Bayer, presentou recentemente en Toques (A Coruña) na xornada de entrega dos premios da quinta edición de o concurso Dekalb+Silo, as principais novidades do seu catálogo 2026 de millo forraxeiro.
Trátase dun catálogo con variedades adaptadas ás condicións das distintas comarcas gandeiras de Galicia, Asturias e Cantabria, comunidades nas que Dekalb conta con 30 parcelas de ensaio. Ademáis de buscar uns óptimos resultados produtivos e de dixestibilidade, tamén se seleccionan as variedades con maior resistencia ao estrés por calor e ás enfermidades fúnxicas, especialmente roia e helmyntosporium.
DKC 3513
Ciclo FAO 200
• Ciclo curto con porte alto.
• Moi bos rendementos tanto en materia Fresca como en Materia Seca. (Pode producir 1 Tn/ha mais que o DKC 3575)
• Moi boas Calidades de silo.
• Excelente look e staygreen.
• Boa sanidade.
• Gran vitreo.
• Gran contido en amidón.
• Excelente dixestibilidade.
• Gran vigor de nascencia.
• Tolerancia a Helmyntosporium (HT)
DKC 4098
Ciclo FAO 250
• Excelente sanidade de planta con gran altura.
• Hibrido moi estable con mazarocas moi uniformes.
• Boa tolerancia a podremias do talo e raíces, a encamado e HT.
• Tolerancia a fusarium de mazroca e giberella.
• Destaca polo seu stay-green e o seu gran look.
• Alta dixestibilidade.
• Gran contido de amidón.
• Boas producións tanto en MS como MF
DKC 4598
Ciclo FAO 300
• Talo robusto.
• Potente sistema radicular que lle dá unha gran resistencia á caída.
• Moi boas calidades de silo.
• Mazorca cilíndrica e de calidade.
• Boa tolerancia a HT.
• Excelente produción de MS.
• Adáptase moi ben altas densidades.
• Boa tolerancia a golpes de calor.
• Moi boa tolerancia a podremias do talo, a raíces, encamado e HT.
• Gran dentado.
• Gran contido de amidón
DKC 4897
Ciclo FAO 350
• Moi boas calidades de silo.
• Alta tolerancia a HT. Do mellor.
• Gran dentado.
• Floración e inserción media.
• Gran vigor de nascencia.
• Excelente Staygreen.
• Tolerancia ao stress por condicións climáticas adversas.
• Gran dixestibilidade.
• Gran contido en amidón.
DKC 5110
Ciclo FAO 400
• Moi boas calidades de silo
• Gran dentado.
• Floración media.
• Vigor de nascencia.
• Moi boa dixestibilidade.
• Gran contido de amidón.
• Tolerancia HT.
DKC 5432
Ciclo FAO 450
• Moi boas calidades de silo.
• Excelente Stay-Green.
• Moi boa calidade.
• Follas moi erectos e anchos.
• Gran semi-dentado con alto peso especifico.
• Bo talo polo que ten gran resistencia á caída.
• Floración media-tardía.
• Boa tolerancia a HT.
• Boa nascencia.
• Gran dixestibilidade.
• Gran adaptabilidade.
DKC 5911
Ciclo FAO 500
Ideal para gran húmido
• Moi boas calidades de silo.
• Excelente dixestibilidade.
• Excelente Stay-green.
• Gran look.
• Tolerancia HT,giberella e fusarium de mazaroca.
• Gran produción tanto en MS como MF.
• Alto contido en amidón.
• Gran potencial de rendemento.
DKC 7023
Ciclo FAO 600
• Moi boas calidades de silo.
• Excelente dixestibilidade.
• Excelente Stay-green.
• Gran look.
• Tolerancia HT, giberella e fusarium de mazorca.
• Gran produción tanto en MS como MF.
• Alto contido en amidón.
• Gran potencial de rendemento