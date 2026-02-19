Primeiros pasos do Observatorio de Prezos Agroalimentarios de Galicia

O director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, acompañado polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, presidiu hoxe a primeira reunión de conformación do Observatorio de Prezos de Galicia.
Este novo mecanismo enmárcase dentro do paquete de medidas, a curto e longo prazo, proposto pola Consellería do Medio Rural para defender aos agricultores e gandeiros galegos ante as implicacións que terá o acordo entre a Unión Europea e Mercosur no sector primario. A través deste Observatorio farase un seguimento continuo dos prezos dos produtos agroalimentarios, para ter así a capacidade de actuar no caso de detectar alteracións.
O obxectivo desta reunión foi avanzar cara o desenvolvemento deste instrumento, que xogará un papel fundamental no impulso do sector primario neste novo escenario de comercio internacional. Posteriormente, haberá máis xuntanzas para poñer en común os logros acadados e formular as futuras liñas de traballo. Nesta reunión estiveron presentes representantes da lonxa de Silleda e de Ternera Gallega, así como diferentes organizacións profesionais agrarias, cooperativas e consellos reguladores, representados pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria.
Paquete de medidas impulsado polo Goberno autonómico
O paquete de medidas impulsado polo Goberno autonómico inclúe tamén actuacións como o desenvolvemento dun amplo plan de control específico en Galicia sobre as importacións; o reforzo da estratexia de promoción dos produtos galegos, de cadea de distribución curta e de proximidade, e o deseño dunha estratexia de impulso a exportación, así como a realización de campañas de sensibilización dos consumidores para incrementar o consumo da produción propia.
A Consellería do Medio Rural subscribiu a pasada semana unha declaración conxunta, con Unións Agrarias e a Asociación Agraria de Galicia (Asaga), para que, no caso de que o tratado con Mercosur entre en vigor, se demande unha aplicación práctica reforzada do acordo e as súas cláusulas de salvagarda. Este escrito inclúe 11 peticións á Unión Europea e ao Goberno central, así como compromisos en Galicia, para protexer e impulsar o sector primario.