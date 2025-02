Primeiros movementos no mercado lácteo coa renovación de contratos

Coa antelación de dous meses que marca a normativa, as industrias presentaron a finais de xaneiro unhas primeiras propostas de renovación dos contratos coas granxas, a maioría con baixadas, na idea de que as ganderías non os asinasen. Os verdadeiros contratos acordaranse nas próximas semanas, antes do 1 de abril, e os primeiros movementos xa se iniciaron.

A cooperativa Xallas vén de deixar a Leche Celta tras 28 anos para asinar contrato con Reny Picot. A industria asturiana sae así fortalecida coa aposta de Xallas, consolidándose como unha colaboradora estable para o cooperativismo galego, con lazos históricos como o que mantén con Cobideza.

O cambio de Xallas non se trata dunha operación menor, pois Xallas vendíalle en conxunto a Celta arredor de 200.000 litros diarios de leite. A cooperativa, consultada por Campo Galego, sinalou que polo de agora non quería dar explicacións sobre a decisión, máis alá de apuntar que a partir de agora “ábrese unha etapa nova tras 28 anos con Leche Celta”.

No sector espérase que a perda de Xallas obrigue a Celta a moverse no mercado para captar novas ganderías. Por outro lado, percíbense tamén movementos noutras industrias para coller algunhas granxas, caso de Río, ou os emprendidos meses atrás por Larsa (Capsa), que tamén se enfrenta agora á posibilidade de perder granxas por ofertas doutras industrias, segundo analizan fontes do sector.

Os prezos que se lle ofertan ás granxas semellan en principio similares ás medias actuais (47,2 en Galicia no mes de decembro). Desde Unións Agrarias subliñan que o bo momento dos produtos lácteos industriais e a tendencia á alza do prezo do leite no campo en Europa nos últimos meses ten que trasladarse a Galicia, con aumentos nos prezos dos contratos.

Pero é un cambio que se fai esperar. As industrias valoran estes días que facer, pero observan a primavera como un momento de aumento da oferta e miran de esguello a Portugal, onde consideran que hai excedentes de leite.

Así as cousas, a industria que iniciou movementos, Reny Picot, a parte da operación con Xallas, que se achega ós 49 céntimos, está a ofrecerlle ás ganderías individuais, en función dos seus volumes de entrega, entre 44 e 48,5 céntimos, prima de certificación de benestar animal incluída, segundo os datos que trascenderon no sector. Esta prima, que comezou a implantarse nos últimos anos, xa se está a convertir nunha esixencia do mercado para a maioría das industrias, que lle trasladan tal requerimento ás súas ganderías.