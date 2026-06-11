Primeira declaración de utilidade pública dun polígono agroforestal en Galicia

A Consellería do Medio Rural publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) o decreto polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de Alto Castiñeira, entre os concellos de Ribadavia e Cenlle, que permitirá a posta en valor de 11,58 hectáreas distribuídas en 8 parcelas de 10 propietarios. Trátase do primeiro polígono agroforestal de iniciativa privada que se declara de utilidade pública ao abeiro da Lei de recuperación da terra agraria.
A finalidade é pór en produción áreas de terra agroforestal con boa capacidade produtiva, que durante un tempo estiveron en estado de abandono ou infrautilización, devolvendo así a actividade de explotación agrícola ou forestal a estas zonas. Neste caso, como actividade principal establécense os cultivos leñosos, principalmente o viñedo, dentro da Denominación de Orixe Ribeiro; e como actividades secundarias, os pastos permanentes.
Actualmente existen 29 polígonos de iniciativa privada en marcha (en diferentes fases de execución) en Galicia -15 deles na provincia de Ourense-, que supoñen a posta en valor de máis de 5.000 hectáreas distribuídas en 23.053 parcelas propiedade de 5.415 veciños. Este ano está previsto entregar os primeiros polígonos, que son os de Oímbra e Cualedro.