‘Primavera de portas abertas’ nas adegas que conforman as Rutas do Viño de Galicia

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, xunto co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, sumáronse onte a unha das actividades da ‘Primavera de Portas Abertas‘, unha iniciativa promovida pola Xunta en colaboración coas cinco entidades vitivinícolas da rexión. Esta campaña, que se estenderá ata xuño, busca fomentar o turismo enolóxico nos distintos territorios vitivinícolas de Galicia.

Durante a visita á adega Viña Cartín, onde participaron nunha cata de viños, Merelles destacou a importancia da enogastronomía como un dos eixos centrais do turismo rural e anunciou que será unha peza clave na futura ‘Estratexia de Turismo de Galicia 2030’, actualmente en desenvolvemento. Ademais, fixo un chamamento á cidadanía para participar nas actividades programadas en máis de 30 establecementos dentro da denominación de orixe Rías Baixas, incluíndo saídas programadas desde Santiago, Pontevedra, Vigo, Ourense e Ferrol.

O programa desta fin de semana inclúe diversas actividades como un concerto nun barco histórico no río Miño, catas a cegas de té con camelias e viño no Pazo Quinteiro da Cruz, ademais de visitas ao patrimonio natural e cultural da zona. As actividades son variadas e continúan en diferentes denominacións de orixe cada fin de semana ata xuño, seguindo o calendario establecido que inclúe a D.O. Ribeiro, Ribeira Sacra e Monterrei nas próximas semanas. As actividades e detalles específicos poden consultarse na web de Turismo de Galicia.