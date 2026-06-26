Prezos desta semana dos derivados lácteos nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este xoves as cotizacións da cuarta semana de xuño dos produtos lácteos, a baixada de prezos, tamén no resto de mercados internacionais.
En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta cuarta semana de xuño para os produtos lácteos son as seguintes:
-Manteiga: 386 €/100 kg, – 2,8 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 273 €/100 kg, – 2,2 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 324 €/100 kg, -2,1 % ,,
-Queixo cheddar: 316 € /100 kg +0,7 % nas últimas catro semanas
O prezo do leite spot en Italia segue subindo ata os 0,428 euros o litro.
En Estados Unidos e Oceanía (Australia e Nova Zelandia) as últimas cotizacións son as seguintes:
Polo que respecta ás entregas de leite, na Unión Europea incrementáronse nun 4% entre xaneiro e abril, en relación ao mesmo período de 2025. Tomando só o mes de abril, o incremento interanual é do 2,3%. En Nova Zelandia a subida no mesmo mes da produción foi do 6%, e en Estados Unidos do 2,7%.
Por último, o informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea avanza que os costes de alimentación para as ganderías de vacún de leite baixaron de media nun 3,2 % nesta cuarta semana de maio en relación a hai un mes e os de enerxía baixaron nun -6.2%.