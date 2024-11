Prezo récord por un becerro carniceiro en Silleda: 2502 euros

A Central Agropecuaria de Galicia ABANCA rexistrou o maior prezo pagado neste mercado por un becerro carniceiro, ao ser adquirido por 2.502 euros por Gandos e Carnes Casanova, de Guntín (Lugo). Supera así os 2.363 euros que se pagaran o pasado 16 de xullo por outro exemplar desta categoría. O animal vendido hoxe era un macho mestizo con etiqueta Ternera Galega Suprema nacido o 9 de febreiro deste ano e propiedade dunha explotación de Castroverde (Lugo).

Por unha banda, os prezos de todas as categorías, houbo oscilación, con subidas e baixadas indistintamente, destacando os incrementos nos tenreiros carniceiros machos e os descensos en case todas as categorías do vacún maior. Por outra banda, a afluencia foi de 1.283 animais, dos cales se adxudicaron 1.214 reses.

Prezos do gando

A continuación, facemos un repaso polas distintas seccións do gando vacún para coñecer a evolución dos prezos, aínda que fai falta ter en conta que se trata de prezos medios e que o valor dos exemplares estará condicionado tamén por outros factores.

Nos becerros de recría da raza frisoa, os de 15 a 20 días cotizáronse a 162 euros, 22 euros menos que a pasada semana; os de 21 a 50 días a 234 euros, cun aumento de 12 euros, e os de máis de 50 días a 278 euros (-20 euros). En canto aos de cruzamento industrial, os máis novos quedaron cun valor medio de 409 euros (-67), mentres que as femias se venderon a 363 euros (+38). Os de 21 a 50 días chegaron aos 572 euros (+8) e as femias subiron 19 euros e quedaron en 393 euros de prezo medio. Finalmente, os máis adultos alcanzaron un prezo medio de 757 euros (-52) e as femias de 559 euros (+19).

Nos becerros carniceiros, os machos de cruzamento industrial subiron 112 euros con respecto á poxa pasada e alcanzaron un valor medio de 1.411 euros; as femias descenderon ata os 1.116 euros (-14). Pola súa banda, os de Rubia Galega vendéronse a 1.421 euros de media os machos (+67 euros) e a 1.150 euros as femias (-164). Os animais comercializados baixo o selo de Ternera Gallega Suprema incrementaron o seu valor 88 euros e fixan unha media de 1.535 euros por animal.

No vacún maior houbo baixadas en todas as categorías menos na de desfeito, cun ascenso de 84 euros e fixando un prezo de 484 euros. Os da extra baixaron 32 euros e quedaron nos 2.075 euros; os de primeira, baixan 3 euros, e fíxanse nunha media de 1.142 euros e os de segunda a 484 euros, cunha caída de 9 euros. Os animais vendidos baixo o selo de Vaca e Boi de Galicia presentan unha caída de 1.001 euros e quedan cun prezo de saída de 1.535 euros.

Mesas de prezos

As mesas de cotizacións do porcino mantéñense igual que a semana pasada: o selecto cotízase a 1,595; o normal a 1,57; o de canle II a 2,039 e o de desvelle a 0,7/0,76.

Nos leitóns, os exemplares chegados dunha única granxa seguen nos 60 euros (cun prezo de 3 euros o quilo) e os animais procedentes de varias gandarías cotízanse a 55 euros e cun prezo por quilo de 2,75 euros.

No mercado do ovo, os prezos dos de tamaño XL mantéñense igual nos 3,13 euros, mentres que os demais presentan unha suba de 0,03 e quedan da seguinte maneira: os da L a 2,59; os da M a 2,38 e os da S a 2,08.

O prezo do coello segue nos os 2,55 euros o quilo, segundo a Mesa de Prezos Nacional do Coello (Loncun).