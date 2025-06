Prezo récord de 6500 euros por unha xovenca preñada na poxa de Rubia Galega de Adai

O recinto feiral de Adai, no municipio lugués do Corgo, volveu ser a gran cita anual da Raza Rubia Galega, logrando novos récords, este ano no que se refire ao prezo medio das xatas preñadas de Acruga, 18 animais que se adxudicaron despois de poxas moi rifadas e disputadas, o que deu lugar a un prezo medio altísimo de 3.933 euros, moi por riba dos 2.300 de saída e doutros prezos logrados en edicións anteriores. Tamén houbo récord de tarxetas, posto que un total de 83 gandeiros e gandeiras sacaron a correspondente tarxeta que lles acreditaba para participar na poxa.

A poxa non comezou demasiado ben, pois os primeiros touros da xornada quedaban desertos e catro dos oito adxudicábanse a gandeiros da Fonsagrada, Abadín, Becerreá e Vimianzo , cun prezo medio bo, de 3.200 euros.

Co inicio da poxa de xatas preñadas de Acruga, procedentes do centro de recría da Granxa Gayoso Castro, dependente da Deputación de Lugo, a tónica cambiou totalmente. Só as dúas primeiras poxas de xovencas prolongáronse durante varios minutos, xa que dos 2.300 euros de saída subiuse aos 4.300 e aos 6.500 euros. Eran as dúas mellores touras preñadas sobre o papel e todos os gandeiros e gandeiras puideron comprobalo cando saíron ao anel de poxas. Ambas as dúas con cualificacións moi boas, coa máxima puntuación na cualificación liñal e cun bo índice xenético, lograron que as poxas foses moi disputadas.

No caso da segunda xovenca poxada, adxudicouse por 6.500 euros (o récord está en 7.000 euros que se pagaron nesta mesma feira o ano pasado) a un gandeiro con explotación en Talavera de la Reina (Toledo), que tamén levou outro dos exemplares poxados. Salvo esta explotación toledana, o resto de novelas preñadas foron a explotacións de distintos municipios da provincia de Lugo.

Das 18 reses de Acruga poxadas, todas subiron dos 3.000 euros, e sete delas excederon os 4.000 euros. Ao final lográbase ese prezo medio de 3.933 euros que é “histórico” para Acruga.

A poxa, que comezou pouco antes das 13.00 horas e que finalizou pasadas as 15.00 horas, permitiu a gandeiros de varios municipios de Lugo facerse ben con machos ou con xovencas preñadas que pasarán a integran as súas explotacións de distintos municipios da provincia como Barreiros, Láncara, Ribadeo, Vilalba, Becerreá, A Fonsagrada, Castroverde, Pedrafita do Cebreiro, Sarria e a xa mencionada Talavera de la Reina, en Toledo, explotación para a que se irán dúas das touras poxadas hoxe.

Das 18 reses presentadas á poxa, e á marxe da que alcanzou a cifra máis alta da mañá, eses 6.500 euros, o resto adxudicáronse por riba dos 3.000 euros, Chama a atención que sete delas se vendesen por riba dos 4.100 euros, cotizacións que a longo prazo permitiron que se lograse ese prezo medio de récord.

Premiados no Concurso Nacional

De forma paralela á poxa, Acruga viviu en Adai a súa gran cita coa exposición e con 38 concurso nacional. Entre os gandeiros máis premiados figuran Manuel López Quiroga, de Samos, que se fixo con seis premios, catro deles primeiros e o de mellor lote de reses. Tamén destacou Gandería A Morena, de Friol, con cinco premios e José Antonio Ferreiro Palacios, do Corgo, gañador de catro distincións. Tamén foron recoñecidas con un ou varios premios as ganderías de Pena Guisande, do Páramo; Manuel Antonio Fernández Rodríguez, de Lugo; Gandería Santalla, do Corgo e a de Alejandro Gutiérrez Villanueva, de Rodeiro.