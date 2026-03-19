Prezo medio de 3560 euros na poxa de Rubia Galega celebrada en Becerreá

O mercado gandeiro de Becerreá cumpriu este sábado con fartura as boas previsións para a primeira poxa de xatas de Raza Rubia Galega coa que Acruga abriu a tempada de poxas.
Nesta primeira poxa logrouse un prezo medio de case 3.560 euros para as tres xovencas de Acruga e de 3.900 euros para a poxa das cinco novelas preñadas, entre as que se incluían dúas dunha explotación particular do municipio de Pol.
O prezo de saída estaba fixado en 2.900 para todos os animais. Hai que ter en conta, que o ano pasado bateuse récord en canto ao prezo medio desta poxa, coa cifra de 3.075 euros, polo que os resultados de hoxe son significativos e poñen de manifesto que a demanda de animais de calidade de Raza Rubia Galega segue sendo moi alta.
Rexistrouse unha alta afluencia de público e tamén de posibles compradores. De feito, houbo 28 gandeiros de toda a provincia e tamén dalgún municipio de Ourense, que retiraron a correspondente tarxeta que lles acreditaba para poxar por estes cinco animais.
Ao final, unha explotación de Láncara levouse dúas dos cinco exemplares presentados; mentres que os outros tres foron adquiridos por gandeiras e gandeiros de Cervantes, Sarria e por outra explotación de Láncara.
Os interesados en adquirir novos exemplares de alta calidade de Raza Rubia Galega terán unha nova oportunidade na poxa prevista en Boimorto, a finais deste mes de marzo, e nas de Pedrafita do Cebreiro e A Fonsagrada, que se celebrarán ao longo do mes de abril.