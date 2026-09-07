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Prezo medio de 3.475 euros na poxa de Acruga na Fonsagrada

Os catro exemplares, procedentes do centro de recría da Granxa Gayoso Castro, adxudicáronse a gandeiros de Sarria, O Corgo e da Fonsagrada

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Subasta Acruga A FonsagradaA Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega, Acruga, celebrou este sábado a súa tradicional poxa de setembro no mercado gandeiro da Fonsagrada, cun prezo medio de 3.475 euros, por encima dos 2900 euros de saída.

As catro xovencas preñadas, duns 25 meses de idade e preñadas de entre catro e seis meses, foron vendidas a dous gandeiros de Sarria e a outros tantos criadores do Corgo e do propio municipio da Fonsagrada, tras adxudicarse en 3.500, 3.600, 3.200 e 3.600 euros.

Houbo ata 17 tarxetas de posibles compradores, a gran maioría gandeiros e gandeiras da provincia de Lugo. As próximas poxas organizadas por Acruga terán lugar o próximo día 10 en Castro Caldelas e o 20, en Pedrafita do Cebreiro.

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