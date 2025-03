Este domingo celebrouse no Mesón do Vento, no concello coruñés de Ordes, a VI Poxa de Gando Frisón, organizada por Africor Coruña e o Concello de Ordes, coa colaboración da Xunta de Galicia.

O prezo medio foi de 3.371 euros por animal, todos eles vacas en lactación. A máxima cotización foron 6050 euros que pagaron por Queirugueira Sporting 849, que foi comprada por Gandería Xesteiro SC, de Zas.

Velaquí os resultados completos: