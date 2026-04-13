Prezo medio de 3320 euros na poxa de gando frisón da Moexmu

A poxa de animais selectos de raza frisoa celebrada este domingo na Mostra Exposición de Muimenta rematou con 10 dos 11 animais vendidos, que acadaron un prezo medio de 3.320 euros.
Queiroga Gordon 8809, unha xovenca de dous anos próxima ao parto da gandería Queiroga SC de Santa Comba, cun índice GICO de 1.185 puntos, foi o animal que acadou o prezo máis alto na poxa. Foi adquirida pola gandería Colorado SC, de Dumbría, que pagou por ela 3.800 euros.
Para a mesma granxa foi tamén outro animal de Queiroga, unha vaca A2A2 de primeiro parto BB83 e 1.195 puntos GICO, que foi vendida en 3.700 euros.
O mesmo importe pagouno a granxa de Portomarín de Milagros Parada Buján por unha vaca parida o pasado 18 de xaneiro, propiedade de Ganadería LACPI e criada na granxa Tio Andrés de Sarria.
As próximas poxas de gando que terán lugar na provincia de Lugo serán o sábado 9 de maio en Sarria, no marco da Feira de San Isidro, e o sábado 6 de xuño no Páramo, coincidindo coa Feira da Primavera.
O prazo para inscribirse xa está aberto e as explotacións que desexen presentar animais poden ponerse en contacto con Africor Lugo. Estas poxas de gando frisón selecto son unha boa oportunidade tanto para as ganderías que queren valorizar o seu excedente de recría como para aquelas outras que buscan incrementar o seu nivel xenético incorporando vacas e xovencas de alto valor procedentes doutras explotacións.
Claudia López, mellor preparadora e manexadora
A xornada do domingo na Moexmu estivo tamén adicada ao Concurso de Novos Manexadores, organizado polo Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia. Claudia López García, da gandería López Fontela, de Aranga, fíxose co título de mellor manexadora, por diante de Helena Castro Iglesias, de SAT A Vereda, de Castro de Rei, e de Bruno Bande López, de Finca Airavella, de Castroverde.
Claudia López García tamén foi elixida como mellor preparadora no Concurso Internacional de Novos Peparadores de Gando da Moexmu 2026, seguida por Bruno Bande e por Samuel Fernández, da gandería Casa Pozo, de Lugo. O xuíz do certame foi o asturiano Julián Rodríguez.