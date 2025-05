Prezo medio de 2.900 euros na poxa de Rubia Galega en Cervantes

A Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga) celebrou este sábado no concello lugués de Cervantes unha poxa máis coa adxudicación das tres xovencas preñadas presentadas, logrando un prezo medio de 2.900 euros.

A poxa realizouse dentro da Feira en Defensa do Gandeiro dá Montaña. Sacáronse un total de 15 tarxetas, de gandeiras e gandeiros de distintos municipios da provincia de Lugo. A primeira das touras foi adxudicada en 2.700 euros para un criador de rubia galega con explotación no propio municipio de Cervantes. Os outros dous exemplares foron adquiridos por outros tantos gandeiros da Fonsagrada e Paradela, unha delas ao prezo de saída, 2.300 euros, e a última poxada vendeuse por 3.700 euros, a cifra máis alta da poxa e moi por riba do prezo de saída.

As xovencas procedían do centro de recría da Granja Gayoso Castro, dependente da Deputación de Lugo, onde o organismo provincial, en colaboración con Acruga traballan para mellorar as prestacións dos animais de raza Rubia Galega.