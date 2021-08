Previsión de “moi boa” colleita de pataca na Limia

As plantacións de pataca da Limia (Ourense), principal comarca produtora deste tubérculo en Galicia, están xa na recta final, a pouco máis dun mes do inicio habitual da recollida. Este ano as previsións iniciais fan pensar que haberá unha boa produción, con pataca de calidade e en cantidade. Con todo, os produtores amósanse polo momento cautos, xa que os rendementos comprobaranse cando se comecen a arrancar.

Aínda que o forte da campaña de recollida tardará, xa hai produtores da zona de Monterrei (Ourense) que están a recoller as variedades máis temperás. Tamén se prevé que a recollida se adiante este ano e poida comezar xa a mediados do mes de setembro, sen agardar a finais, como adoita ser habitual.

“Pode que este ano comecemos a arrancar a pataca xa arredor do 15 de setembro nalgunhas parcelas, parece que vai vir un pouco adiantada a campaña”, apunta Amador Díaz Penín, produtor de pataca e presidente da Asociación de Produtores de Pataca da Limia.

Pendente do tramo final do cultivo, ata o momento a evolución das plantas produciuse sen maiores incidencias. A meteoroloxía resultou favorable, permitindo non só un adecuado crecemento senón que non se producisen incidencias ou proliferaran pragas.

Chuvias que favorecen o crecemento

“Está a ser un ano moi tranquilo no cultivo da pataca”, apunta Servando Álvarez, responsable do Centro Agrogandeiro do Inorde en Xinzo. A sementeira puido realizarse nas datas máis axeitadas, entre os meses de marzo e abril ou comezos de maio. “Poder facer a sementeira en prazo ofrece tranquilidade, xa que as patacas van poder cumprir o ciclo cunha relativa comodidade”, argumenta Álvarez.

A excepción das últimas semanas, nas que se produciron episodios con vagas de calor, as temperaturas moderadas que acompañaron esta campaña tamén propiciaron o desenvolvemento das plantas e dos tubérculos. “O clima suave favoreceu o proceso de tuberculización e que as matas de patacas se formaran con normalidade”,explican dende o Inorde. Tampouco houbo este ano problemas polas altas temperaturas, que provocan a paralización do crecemento da planta cando se superan os 30 graos e poden ocasionar danos como o corazón oco ou segundos crecementos. “As mostraxes que estamos realizando xa en campo amósannos que, a priori, este ano non temos estas alteracións”, concreta Álvarez.

As frecuentes precipitacións que protagonizaron tanto a primavera como boa parte do verán resultaron tamén moi axeitadas para o crecemento das patacas. “As chuvias fixeron que as plantas e as patacas foran medrando con moita rapidez e houbera que regar menos”, comenta Amador Penín. A diferencia das restricións que tiveron en campañas como a do ano pasado, con fortes episodios de seca e dificultades para proporcionar auga abundante ó cultivo, esta campaña as chuvias propiciaron que moitas veces nin sequera fora preciso recorrer ó regadío. “No período de tuberculización, a etapa máis crítica, a planta tivo un aporte de auga constante, iso tamén fai pensar que vai haber moi boa produción”, destaca o responsable do Inorde.

Aínda que este ano case non tiveran que botar man das regas, os produtores agardan as melloras anunciadas pola Consellería de Medio Rural ó lograr a colaboración do Goberno Central para afrontar a inversión. Segundo anunciaron hai menos dun mes, teñen previsto destinar 12 millóns de euros para a limpeza das canles e dos camiños paralelos e outros 15,9 millóns para mellorar a eficiencia e a sustentabilidade do propio sistema de regadío. A Xunta contempla, ademais, unha achega doutros 4 millóns para aumentar a rede de pozos operativos. “As melloras no sistema de regadío é unha demanda que levamos moito tempo facendo e que agardamos agora se acometa”, valora Amador Díaz.

Estado sanitario

En canto ó estado sanitario da planta tamén foi un gran ano. “Ata o mes de xullo, este estaba a ser un ano excepcionalmente bo, case sen afectación de pragas”, indica Servando Álvarez. Porén, nas últimas semanas de xullo e estes primeiros días de agosto detectaron danos por mildio, o que obrigou ós produtores a dar tratamentos fitosanitarios cos que protexer as plantas e a colleita. “Salvo casos puntuais, este foi un ano de moi boa sanidade”, ratifican tamén dende a Asociación de Produtores de Pataca da Limia.

Tampouco a crise sanitaria pola Covid-19 fixo modificar as plantacións e pese á inestabilidade da hostalaría, un dos principais mercados para unha parte importante da colleita, os produtores mantiveron as sementeiras habituais. A día de hoxe, a superficie de pataca da Limia atópase preto das 3.500 hectáreas que se viñan contabilizando nos últimos anos.

O coronavirus provocou que o ano pasado moitos produtores que plantan pataca compaxinando o cultivo con outra actividade decidiran ou non puideran facelo, pero os grandes produtores profesionais non viron alterada a sementeira en ningunha das dúas campañas. “Os produtores de pataca, ó igual que outros agricultores ou gandeiros, nunca deixaron de traballar. Non pararon en ningún momento a súa actividade”, reivindican no Inorde.

Aínda coa campaña por comezar, é tamén cedo para abordar os prezos que se manexarán no sector, tal e como apuntan os produtores. A evolución da pandemia e o levantamento das restricións da hostalaría pode ser un dos condicionantes para fixar prezo. A capacidade de almacenamento que teñan este ano os almacenistas, logo de que se restrinxira o uso dun dos antixerminantes máis empregados, é outro dos factores que pode determinar a evolución dos prezos na campaña.