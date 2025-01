Preston Wills, unha granxa de Nova Zelandia que cambiou o seu rabaño de ovellas por vacas de leite

Grant Wills, a súa muller Karo e o seu fillo Zeb son donos da granxa Preston Wills en Wakaito, na illa Norte de Nova Zelandia, unha potencia láctea a nivel internacional que veñen de coñecer un grupo de gandeiros galegos, nunha viaxe que contou co apoio económico da área de Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

O caso concreto desta explotación axuda a entender a evolución do sector agrogandeiro no país maorí nas últimas décadas, nas que a reconversión de ganderías de ovino a vacún de leite fixo que Nova Zelandia se convertese nun dos actores principais do panorama lácteo internacional.

“Eu medrei nesta granxa. Fundárona os meus pais no ano 1931. Cando eu era cativo tiñamos ovellas de carne e en 1998 convertémola a vacas de leite. Aquí en Wakaito e na veciña Taranaki foi onde empezou a produción de leite en Nova Zelandia, pero foise estendendo despois a todo o país. A la agora véndese a 0,50 dólares, cando fai 30 anos se vendía a 3,50. É a razón pola que as ovellas se cambiaron polas vacas”, explica Grant.

O 80% das vacas da granxa son kiwicross e o resto frisonas e jerseis puras

Teñen neste momento 580 vacas en produción e non fan recría, senón que mercan os animais necesarios para a reposición a outras granxas. “O noso sistema de traballo é diferente ao resto de explotacións porque nós non recriamos, senón que traemos xovencas primeirizas xa paridas, así evitamos pelexar cos becerros e xa chegan dando leite, polo que coñecemos os índices produtivos dos animais que incorporamos”, argumenta.

O 80% da súa cabana gandeira son vacas de raza kiwicross, un cruzamento de frisona (3/4 partes) con jersei (1/4 parte) que producen máis sólidos por quilo de peso vivo. “Son máis eficientes no sistema de pasto porque hai que alimentar un animal que pesa 80 ou 100 kg menos que unha frisona. Son vacas máis pequenas que machacan menos as pradeiras no inverno e que son máis fértiles”, describe.

O custo dunha xovenca de primeiro parto xa parida é duns 2.000 dólares neozelandeses (uns 1.100 euros)

Como non fan recría, inseminan todas as vacas con seme de carne: angus, charolés e hereford e os becerros son vendidos entre os 7 e os 10 días de vida. “Non temos touro, é todo inseminación artificial. Empezamos a inseminar as vacas a principios de xuño. Son 10 semanas de inseminación e a vaca que non empreña insemínase de novo en outubro”, explica Grant.

Adaptación ao cambio climático

A maioría de granxas de Nova Zelandia fan concentración de partos na primavera, pero Preston Wills prefire facer parir ás súas vacas no outono. Un dos motivos é que Fonterra, a quen entregan o leite, paga máis nos meses de inverno (13,5 dólares neozelandeses por kg de sólidos fronte aos 10 do resto do ano).

O cambio climático ofrécenos a oportunidade de producir leite no inverno

Outra razón, di, é que “a herba agora no verán xa non medra coma antes, mentres que no inverno medra mellor ca antes debido ao cambio climático, polo que cambiar a estación de partos é unha maneira de adaptarnos a el”, razoa.

Produción intensiva en base a pasto

Preston Wills manexa o seu rabaño en dous lotes, un por cada estación de partos, que se concentran nos meses de abril e outubro. Na primavera pariron este ano 190 animais, mentres que o groso das vacas, unhas 390, fixérono no outono.

A granxa dispón dunha superficie de 240 hectáreas de terreo, todas en propiedade e nunha peza. “Nesta zona o habitual é que os gandeiros sexamos os donos das terras”, explica. “O prezo para mercar anda polos 60.000 dólares a hectárea (33.000 euros) e os alugueres sitúanse nos 1.000€ por hectárea e ano”, detalla.

O prezo da terra é duns 33.000€/ha e os alugueres de 1.000€

Das 240 hectáreas que teñen, 215 están a pradeira permanente e o seu uso principal é o pastoreo, con turnos de rotación no pasto de 22 días. Entran co gando nas parcelas con 2.800 kg de materia seca por hectárea (uns 26 centímetros) e saen cando as vacas a rebaixaron a 1.600 kg MS/ha (11 centímetros).

Dispoñen dunha foto de satélite cada 10 días para saber a cantidade de herba que teñen nas distintas parcelas

Miden a cantidade de herba que hai nas fincas mediante satélite e con herbómetro. “É máis preciso que o satélite pero hai que ir ver as fincas”, aclara Grant. Dispoñen tamén de tres puntos de mostreo onde segan e pesan a herba para facer medicións precisas.

Suplementación

A maiores do que as vacas pacen no prado, cando veñen a muxirse fanlles unha ración con carro mesturador que leva silo de herba, silo de millo, torta de palmister (subproduto da elaboración do aceite de palma importado de Indonesia e Malasia cun custo de 9 dólares neozelandeses a tonelada) e algo de soia.

Aínda que suplementamos as vacas dentro, a nosa prioridade é alimentalas a pasto

As vacas están no pasto desde as 7 da mañá ás 2 da tarde e desde as 4 da tarde hasta as 5 da mañá. A superficie de pasto está dividida en 162 parcelas e a distancia máxima que andan as vacas é de 1,8 km até a sala de muxido.

Moxen ás 5 da mañá e ás 2 da tarde e están 2 ou 3 persoas para muxir. Dispoñen dunha sala en espiña de peixe de 44 puntos con retiradores automáticos e porta selectora á saída do muxido con área de separación para inseminacións ou tratamentos. “Tardamos hora e media en muxir e logo inseminamos nas épocas do ano de inseminacións”, explica.

Colocan alfombras con sulfato de cobre á saída da sala para previr as coxeiras

Colocan tamén alfombras con tratamentos de sulfato de cobre á saída da sala para mellorar os cascos das vacas e previr as coxeiras. “A prevalencia está a ser máis alta este ano polas areas dos camiños cara os pastos. Estamos a ter unhas 10 vacas enfermas á semana das 580 que muximos”, recoñece Grant.

Instalacións a cuberto para o inverno

A granxa conta cunhas instalacións a cuberto tipo invernadoiro da marca Herd Homes con teito de lona e malla de sombreo. Un aleiro exterior protexe a zona de comedeiro da chuvia e o chan ten parrillas para recoller o purín.

O uso deste tipo de instalacións está a avanzar como alternativa ás tradicionais parcelas de castigo ao aire libre

No inverno as vacas están dentro para protexer o pasto da compactación e no verán para favorecer a resembra natural. “No verán metémolas dentro para protexer o pasto residual de raigrás tetraploide”, explica.

No inverno as vacas están dentro para protexer o pasto da compactación e no verán para resgardalas do sol nas horas centrais do día

As pradeiras son maioritariamente de raigrás inglés e trevo blanco, a mestura máis habitual nos pastos neozelandeses. A zona recibe unhas precipitacións de 1.200 litros ao ano. A estación seca é de decembro a marzo.

No verán dan pasto pola noite, mentres que de día as vacas permanecen a cuberto alimentadas con comida en pesebre. “Non temos que secar vacas antes de tempo por perda de condición corporal”, asegura.

Abonado

Preston Wills fai análises de solos cada dous anos en todas as parcelas para determinar as necesidades nutricionais concretas de cada unha delas. “Miramos calcio e pH. Neste momento estamos en 5,5 e corriximos até 6,2”, detalla Grant.

A produción de pastos en Nova Zelandia baséase nun uso intensivo de fertilizantes químicos, con aportes regulares de nitróxeno. Os gandeiros están autorizados a botar 190 kg de nitróxeno por hectárea ao longo do ano e a cantidade empregada varía dunha granxa a outra. No caso concreto desta explotación, a campaña pasada botaron só 60 kg e este ano veñen de facer un aporte de 30 kg na primavera.

O purín é alto en potasio e usámolo para o millo

O computo non ten en conta os aportes dos excrementos das vacas nos pastos nin o purín xerado na granxa o tempo que os animais pasan a cuberto, que é separado nunha fracción sólida e outra líquida que, mesturada cos efluentes de lavar a sala de muxido é usado para fertirrigación con canóns de rego.

O traballo agrario é subcontratado, tanto o de facer o silo de herba como o de labrar e ensilar o millo. Botan 25 hectáreas e con el obteñen unhas 600 toneladas de silo para a ración.

Coidado do medio ambiente

O uso de abonos químicos e de herbicidas en grandes cantidades está a provocar problemas medioambientais en amplas zonas do país, o que levou ao anterior Goberno progresista a lexislar para tratar de conter a contaminación xerada polas granxas, máis o actual Executivo de corte conservador está a revisar distintos aspectos da normativa aprobada.

O uso de herbicidas é habitual no entorno dos cauces fluviais, sen manter distancias de seguridade

Cunha lexislación bastante laxa en materia de augas, uso de purís e fertilizantes químicos ou emprego de fitosanitarios, o maior o menor grao de coidado ambiental depende en boa medida da conciencia de cada gandeiro.

Grant defende a compatibilidade da produción leiteira coa conservación do entorno. “Nós queremos que a calidade da auga dos cauces fluviais que atravesan as nosas fincas sexa mellor despois de pasar pola nosa granxa do que o era ao chegar a ela”, di. Para iso puxeron plantas nativas no bordo dos ríos, canais e regatos que pasan polas súas 240 hectáreas. “Antes había subvencións para iso, pero agora facémolo pola nosa conta”, explica.

A conciencia ambiental dos gandeiros é polo xeral baixa, o que provoca enfrontamentos coa poboación urbana do país

Todas as parcelas teñen bebedoiros con auga para as vacas pero “sobre todo beben moito ao chegar ao establo cando lles damos a comida”, asegura. “O noso obxectivo é que cada 5 horas as vacas poidan beber todo o que necesitan”, razoa.