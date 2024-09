Presentan o viño ‘Heroica’, unha combinación da viticultura e a literatura

A familia Méndez-Rojo e a escritora Dolores Redondo celebraron o lanzamento do novo viño ‘Heroica’, que tivo lugar na bodega Vía Romana (Ribeira Sacra). Trátase dunha colaboración que mestura o mellor da viticultura e a literatura. ‘Heroica’ é unha edición limitada dunhas 2.000 botellas, que sairán ao mercado esta semana e estarán dispoñibles en tendas gourmet especializadas, así como na web da bodega.

Dolores Redondo comentou que “para min, ‘Heroica’ representa unha fermosa ponte entre o meu mundo literario e o mundo do viño. Crear un viño en homenaxe a esta bodega, que foi un personaxe máis na miña novela, é un soño feito realidade. Este viño leva consigo non só o espírito da Ribeira Sacra, senón tamén a esencia dunha historia que segue tocando corazóns”.

Pola súa banda, Juan Luís Méndez-Rojo expresou o seu entusiasmo pola colaboración: “O nacemento de ‘Heroica’ é unha verdadeira honra e un tributo á profunda conexión que compartimos con Dolores Redondo. Este viño non só celebra a beleza das nosas terras e a calidade dos nosos viños, senón tamén a influencia que a súa novela tivo na nosa bodega. É un símbolo da nosa gratitude e un legado para os amantes do viño e a literatura”.

Finalmente, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que o D.O. Ribeira Sacra é “sinónimo de viños únicos e de altísima calidade” que exercen de “embaixadores” do selo Galicia Calidade por todo o mundo. O titular do Goberno galego agradeceu o labor do sector vitivinícola que é un dos motores da economía de Galicia e axuda a xerar emprego e riqueza no rural.

Presentación con literatura e música

O evento incluíu unha lectura de pasaxes seleccionadas da novela, a cargo de Redondo, quen ofreceu aos asistentes unha inmersión na trama que a levou a elixir Vía Romana como escenario na súa obra gañadora do Premio Planeta en 2016. O evento reuniu a destacadas personalidades do mundo do viño, autoridades políticas, figuras do ámbito cultural e influencers, todos eles congregados para compartir este momento especial e apreciar o novo viño ‘Heroica’ no seu lugar de inspiración.

A celebración estivo amenizada pola cantautora galega Guadi Galego, quen achegou a súa música en vivo a un ambiente xa enriquecido polas impresionantes vistas da Ribeira Sacra e a presenza de numerosos invitados.