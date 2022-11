Presentados os proxectos do X Programa de Emprendemento rural da Fundación Juana de Vega

A valorización dos produtos hortícolas de descarte, o tratamento biolóxico das enfermidades fúnxicas do viñedo, a agricultura de precisión con drons e iniciativas nos ámbitos lácteo ou apícola desenvolvéronse no último ano co apoio desta mentorización

Un proxecto de valorización dos produtos da horta descartados que non chegan ao mercado, impulsado por Hortícolas Javier Miranda: o tratamento mediante solucións biolóxicas das enfermidades fúnxicas do viñedo que aporta ProPlantae; a agricultura de precisión con drons na que está especializada Beniu; e iniciativas de comercialización de leite ecolóxico (Granxa Ameixeira), de elaboración de cosmética apícola (Yaramel Cosmetics); de produción de viños na comarca de Betanzos (Pagos de Brigante) e na Ribeira Sacra (Proencia); de xestión de terras abandonadas (Ventura Souto) e de eidos como o agroturismo (Abrigadoiro de Rexa) ou a alimentación de mascotas (Chichiña), desenvolvéronse no último ano ao abeiro do programa de emprendemento rural da Fundación Juana de Vega.

O seu director, José Manuel Andrade, destacou este xoves no acto de presentación destas iniciativas as posibilidades que ofrece o rural galego en campos aínda pouco aproveitados, como o hortícola, o dos froitos vermellos, a planta ornamental, aromática e mediciñal ou o aproveitamento das 46.000 hectáreas de soutos que hai na comunidade para a creación de emprego e actividade económica e animou a todas as persoas que queiran desenvolver un proxecto de emprendemento en calquera eido do sector agroalimentario a aproveitar o apoio que presta unha entidade que neste 2022 cumpre 150 anos de vida.

Máis de 50 iniciativas empresariais naceron nos últimos 10 anos ao abeiro da Fundación Juana de Vega

A Fundación Juana de Vega oferta con éxito o apoio ao emprendemento rural deste fai máis de 10 anos. De feito, nas dez primeiras edicións deste programa participaron un total 100 iniciativas empresariais procedentes de toda a comunidade autónoma, das cales o 56% materializáronse en empresas. Ademais, o 92% delas mantiñan a súa actividade aos tres anos de vida, unha cifra moi superior á media de supervivencia das empresas emerxentes en España, segundo destacou o director da Fundación, José Manuel Andrade.

Inscricións ata o 30 de novembro

Está en marcha xa a undécima edición do Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias (PAEA) co obxectivo de axudar aos emprendedores no deseño e implantación real das súas iniciativas empresariais e tamén a negocios xa en funcionamento que precisan abordar proxectos de mellora ou expansión.

As inscricións para ambas modalidades poderán realizarse ata o 30 de novembro na páxina web da Fundación Juana de Vega, onde tamén é posible consultar as bases.

Poden presentarse tanto iniciativas de nova creación c0m0 empresas xa existentes

No programa poderán participar proxectos e negocios dos sectores agroalimentario, forestal, pesqueiro e marisqueiro, así como iniciativas de base tecnolóxica e servizos relacionados con estes campos, que se desenvolvan no ámbito xeográfico de Galicia e poñan en valor os recursos do territorio.

O XI PAEA conta para isto con dúas modalidades: a primeira, denominada Emprendemento está orientada á creación de novas empresas, mentres que a segunda, Crecemento e consolidación, está dirixida ao desenvolvemento de empresas xa existentes.