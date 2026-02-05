Presentado o plan de formación contínua do Ministerio de Agricultura para os profesionais do agro

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) publicou na súa páxina web o Plan de Formación Continua 2026 para o persoal técnico do medio rural, co obxectivo fundamental de impulsar a formación agroalimentaria como unha ferramenta clave no desenvolvemento rural.
O plan contempla 61 actividades formativas nas que se abordarán diversos temas de especial relevancia, como o relevo xeracional, a incorporación das mulleres ao sector primario, a innovación e a dixitalización, a xestión de egadíos, a sanidade animal ou o asesoramento técnico, entre outros ámbitos estratéxicos.
Os cursos están dirixidos a técnicos e técnicas que desenvolven o seu labor en distintos ámbitos do medio rural, entre os que se inclúen o persoal das distintas administracións públicas, redes e grupos de acción local; organizacións profesionais agrarias; cooperativas e asociacións do medio rural; axentes de emprego e desenvolvemento local; así como titulados universitarios que traballan no sistema de asesoramento aos potenciais beneficiarios das axudas da Política Agraria Común (PAC) en materia de xestión de terras e explotacións agrarias.
Esta nova edición do plan mantén a modalidade dual, con accións formativas tanto virtuais como presenciais. Os cursos e xornadas en modalidade virtual desenvolveranse a través dunha plataforma de formación específica, mentres que as actividades presenciais terán lugar nas instalacións do ministerio ou noutras localizacións habilitadas. Algúns cursos combinan ambas modalidades.