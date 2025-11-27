A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Presentación en Galicia de Xarvio, a ferramenta dixital que está a revolucionar a xestión e a toma de decisións no viñedo

Captura de pantalla 2025-11-27 122423O vindeiro martes, 2 de decembro, presentarase no Auditorio dá Xuventude de Cambados XARVIO, a ferramenta dixital de BASF que está a revolucionar a xestión e a toma de decisións no viñedo.

Será nunha xornada, “Viticultura dixital: o noso presente e futuro”, dirixida a viticultores, adegas e técnicos, na que se explicará como a tecnoloxía desta ferramenta pode axudar, entre outros, a racionalizar tratamentos para o control de enfermidades como o mildiu, optimizar o desenvolvemento do viñedo, reducir o impacto ambiental e aforrar tempo e recursos.

Este é o programa:

Captura de pantalla 2025-11-27 122445

