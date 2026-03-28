Preocupación polo aumento de custos no sector lácteo

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, emprazou este venres ao Ministerio de Agricultura a un maior compromiso a prol do sector lácteo e tamén que mellore a Lei estatal da cadea alimentaria para introducir nela os umbrais que acrediten os custos de produción. O obxectivo é asegurar así que os contratos cumpran coa normativa e non se fixe o prezo aos gandeiros por debaixo destes custos.
A titular de Medio Rural fixo estas demandas ao propio ministro Luis Planas, no marco das reunións da Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural e dos Consellos Consultivos de Política Agrícola e Política Pesqueira para Asuntos Comunitarios, nas que participou por videoconferencia.
En particular, a conselleira instou ao Ministerio a modificar a devandita Lei estatal da cadea no sentido de concretar os rangos dos custos de produción dos gandeiros e reiterou que para iso pode mesmo aproveitar a aplicación informática desenvolta desde Galicia (a Conta Láctea), de forma que sirva como medio de proba.
Trátase de fixar eses umbrais para evitar a venda a perdas, de forma que o prezo cubra efectivamente os custos de produción máis unha marxe de beneficio, como ocorre en calquera outra actividade económica, subliñou Gómez, quen lembrou que a Xunta levaba xa tempo demandando unha reunión urxente co ministro para tratar este e outros temas de interese para o sector, sen obter resposta algunha, algo que lamentou.
Na mesma liña, a titular de Medio Rural volveu insistir na necesidade de que a Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), adscrita ao MAPA, actúe neste eido de xeito contundente e, de ser o caso, tamén a Comisión Nacional do Mercado e a Competencia. Lembrou que a Xunta, pola súa parte, estanse reforzando os controis para verificar que se cumpre a lexislación na sinatura dos contratos e para controlar que leite está entrando doutros países europeos e como se vende despois nos lineais.
Así mesmo, Gómez puxo en valor a rolda de contactos que está a manter a Consellería con todos os axentes do sector nas últimas semanas, co fin de propiciar un entendemento entre eles en favor do equilibrio na cadea de valor do leite e da sustentabilidade.
Petición de medidas de Unións Agrarias
Unións Agrarias pide que as axudas anunciadas polo presidente da Xunta de Galicia para apoiar con 150 millóns á sociedade galega no incremento de custes derivados da guerra en Irán, sirvan para complementar as deficiencias que presenta o paquete de medidas presentado polo Ministerio de Agricultura.
A organización agraria destaca que no tocante ó agro, a estrutura da produción en Galicia condiciona que a práctica totalidade da explotación de viñedo e a de horta non poidan acollerse a liña de axudas do Goberno por non acadar a superficie mínima da que deben de dispoñer, unhas 4,5 Ha. Do mesmo xeito as ganderías que non teñan superficie territorial como as de porcos ou polos, tampouco se verán contemplados a pesar de ser uns dos grandes afectados da suba de pensos e da enerxía, da que son grandes consumidores para a climatización das naves.
Na gandería extensiva de bovino, ovino ou cabrún non se recibirán compensacións cando estean vinculadas unicamente a pasto. E o mesmo ocorre coa apicultura, “un sector sempre maltratado polas importacións chinas, os incendios e agora a suba dos combustibles en plena campaña de transhumancia das colmeas”.
Unións Agrarias lembra tamén a vital importancia de contar con ferramentas oficiais de cálculo dos custos de produción. E reivindica a implicación da administración autonómica e estatal á hora de establecer con claridade liñas vermellas que permitan erradicar a venda a perdas.