Premios aos mellores exemplares de razas galegas de gando en perigo de extinción

A 45ª Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, a cal se celebra dende hoxe ata o domingo, foi esta mañá marco de dez concursos morfolóxicos das razas autóctonas de Galicia en perigro de extinción, os cales estiveron organizados pola Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga) e a Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (Asoporcel).

En canto aos concursos das bovinas, participaron máis de 90 exemplares de 14 ganderías en cinco concursos morfolóxicos. No X da Raza Cachena o primeiro posto foi para Solfa, de Ganadería Tras do Río, de Ortigueira (A Coruña), o segundo para Truana, de Finca A Ferreira, de Val do Dubra (A Coruña) e o terceiro para Mosca, de Cachenas de Pantón, de Pantón (Lugo). No IX da Vianesa o primeiro posto foi para Vitureira, de Gandería Martelo, de Outes (A Coruña), o segundo para Vivi, de María Concepción Gómez, de Maceda (Ourense) e o tercero para Muralla, de Gandería Martelo, ao igual que a gañadora.

En canto ao VIII de Caldelá, gañou Cebada, de Alejandro Salvatierra, de A Pontenova (Lugo), o segundo posto foi para Cabaza, de Roberto Louzán, de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) e o terceiro para Ceboleira, de Juan Manuel Lage, de Maceda (Ourense).

No VII Concurso Morfolóxico da Limiá, a campeoa foi Pacheca, de Jesús Pardal, de Rois (A Coruña), a subcampeoa foi Lixosa, de David López, de Cervo (Lugo) e a terceira Lágrima, tamén de Jesús Pardal. Xa no V da Frieiresa o pódium estivo composto por Festa, de Gandería Armental, de Begonte (Lugo); Fanática, de Roberto Louzán, de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) e Carmiña, de Gonzalo Seoane, de Vilalba (Lugo).

En canto á Galiña de Mos, tivo lugar o 14º Campeonato Galego, no que participaron 150 exemplares adultos de 25 criadores. Na súa sección por lotes, o gañador foi un de José Luis Freire, de Pol (Lugo), seguido de un de Óscar Rodríguez (Mos- Pontevedra) e o terceiro un de José Zapata, de Castro de Rei (Lugo). De forma individual, en galos venceu un exemplar de Francisco José Monasterio, de Vilalba (Lugo), o segundo foi un animal de Alejandro Collazo, de Mos (Pontevedra) e o terceiro un de Sandra López, de Láncara (Lugo). En galinas, o podium foi, de primeira a terceira, para exemplares de Carlos Alberto Pampín, de Vila de Cruces (Pontevedra); de José Luis Freire, de Pol (Lugo) e de Óscar Miranda, de Castro de Rei (Lugo).

As razas Ovella Galega e Cabra Galega celebraron a terceira edición da súa competición, con vinte exemplares participantes. En canto a de la Ovella Galega, centrado en femias, o primeiro e terceiro posto foron para animais de Finca A Tellada, de Nogueira de Ramuín (Ourense), mentras que o segundo foi un de Montes de Boado, de Xinzo de Limia (Ourense).

Respecto ao de Cabra Galega, conseguiu o primeiro posto unha femia de Jaime Fernández. de Cerdido (A Coruña), quedando en segundo posto unha de Dolores García, de Toques (A Coruña) e en terceiro lugar unha cabra de Finca A Ferreira, de Val do Dubra (A Coruña).

En canto ao V Concurso Morfolóxico del Porco Celta, organizado por Asoporcel, contou con 56 animais de 33 ganderías das cuatro provincias galegas. Na categoría de femias venceu un animal de Manuel Paris, de Outes (A Coruña), seguido dunha de Celso Toimil, de Lalín (Pontevedra) e outro de Fernando Saavedra, de Castro de Rei (Lugo). En machos o vencedor foi un porco de Laura Sánchez, de Oza-Cesuras (A Coruña), o segundo foi un animal de José Vega, de Castro de Rei (Lugo) e o terceiro un de Diego Díaz, de Lugo.

En canto a recría, o vencedor foi un exemplar de Isabel González, de Maside (Ourense), ao que seguiu un de Pablo Cabodevila, de Riotorto (Lugo) e un de Hermelino Javier Sixto, de Alfoz (Lugo).

En canto al Cabalo de Pura Raza Galega, levará a cabo o seu décimo concurso morfolóxico o vindeiro sábado, tamén no marco da feira.

I Foro Activistas: por un futuro rural

A feira acolleu esta mañá o “I Foro Activistas: por un futuro rural”, organizado por Río de Galicia. No seu marco celebráronse dúas mesas redondas. A primeira delas centrouse en “Vivir e traballar no rural. A vida máis aló da cidade”, sendo a súa moderadora Carmen Lence, CEO do Grupo Lence. e as súas relatoras Laura Seoane, gandeira de terceira xeración de Ugasma; Nuria Varela, fundadora e directora xeral de Pazo de Vilane e Inés Rodríguez, fundadora e propietaria de RiR&Co.

A segunda delas versou sobre “Empresa Rural. Viabilidade e servizos”, estando moderada por Cristina Díaz, de Economía Dixital. Nela interviñeron Covadonga Toca, secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Xunta de Galicia; Alfredo Ramo, director de R e José Antonio Menéndez, responsable de Relacionas Institucionais de Zona Noroeste de Endesa.