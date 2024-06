Premiados Galicia Alimentación 2024

O Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) celebrou a décima edición dos Premios Galicia Alimentación, recoñecendo a innovación, sustentabilidade, competitividade e excelencia no sector da alimentación e bebidas. A entrega dos premios tivo lugar no contexto do Foro Galicia Alimentación, un evento anual que congrega a numerosos expertos e profesionais.

Este ano, a celebración coincidiu co décimo aniversario dos premios, cun récord de 130 candidaturas, un aumento do máis do 30% en comparación co ano anterior. Os premios foron entregados a seis destacadas empresas: A MeixoEira, Queixería Barral, Dairy Pet, CEAMSA, Queizuar e Hijos de Rivera. Ademais, o Clúster decidiu outorgar un premio honorífico a Joaquín González polos seus 25 anos como director de Vegalsa-Eroski, recoñecendo a súa traxectoria e contribución ao sector.

O premio ao Produto Innovador foi para A MeixoEira, polo seu Queixo Fresco para untar de cabra, que destaca pola súa elaboración cunha premaduración do leite a temperatura controlada. Por outra banda, o premio ao Produto Excelente recoñeceu a Queixería Barral polo seu Queixo de Trufa e Boletus, que combina a riqueza das trufas coa cremosidade do queixo de forma única no mercado.

No ámbito da internacionalización, Dairy Pet foi premiada polo seu efectivo posicionamento en máis de 22 países cunha gama de iogures e xeados para mascotas. CEAMSA foi recoñecida pola súa Iniciativa Innovadora en I+D+i nos sectores biotecnolóxico e agroalimentario, sendo pioneiros na produción de hidrocoloides naturais a partir de algas.

O novo galardón á Iniciativa Sostible foi entregado ex aequo a Queizuar e Hijos de Rivera. Queizuar foi destacada pola súa traxectoria sostible e innovadora no uso de lácteos para producir bioetanol, mentres que Hijos de Rivera foi recoñecida polo seu “No Pack”, que elimina o uso de embalaxe exterior en latas, reducindo a pegada de carbono.

O evento tamén serviu para lembrar a figuras destacadas do sector que faleceron recentemente, como César Bonilla, fundador de Bonilla a la vista; Luis Simarro, creador de Congalsa; e María del Carmen Ferreiro, cofundadora de Lence.

Finalmente, o Foro culminou cun cóctel onde os asistentes puideron degustar produtos das empresas participantes, reforzando a visibilidade e o apoio ás iniciativas locais que promoven a calidade e a innovación na industria alimentaria de Galicia. Este evento non só celebra os logros, senón que tamén motiva a toda a industria a seguir innovando e apostando por unha maior sustentabilidade e calidade nos seus produtos.