Prado y Lozano SC: “Ás veces é máis rendible estabilizarse e non medrar”

A extensión do sistema de muxido robotizado é unha realidade a día de hoxe en moitas granxas de leite galegas. Pero o xeito de traballar con robot é diferente e require de pautas de manexo específicas. A gandería Prado y Lozano SC, de Santalla de Rioaveso (Cospeito), instalou o seu primeiro robot hai xa 10 anos e Marcos Prado, o seu titular, recoñece que “como mellor se aprende é co tempo e a base de levar golpes nos dedos”. Por iso hoxe, que ten xa dous robots instalados, non quere aumentar o número de cabezas da explotación. “Con dous robots podes muxir 115 ou 120 vacas, pero non 140”, afirma.

Marcos viviu nos últimos 20 anos, tamén na súa granxa, toda a modernización do sector leiteiro galego, pero ve factores na actualidade que poden facer, di, que esa evolución se pare. “Un dos problemas máis importantes para min é a falta de man de obra. É triste que o sector se free por falta de traballadores”, lamenta. “Hoxe se non fora polas máquinas estariamos falando de falta de leite, porque eu se non fora polos robots necesitaría dous empregados máis”, asegura.

A produción media da granxa é de 35 quilos por vaca e día e dedican a produción ás queixerías da denominación de orixe San Simón da Costa desde fai 16 anos, polo que se foron decantando cara os sólidos. “Buscamos sobre todo calidades, estamos nun 4,15% de graxa e un 3,55% de proteína”, detalla.

Pasamos dos 1.000 litros por vaca ao mes e buscamos sobre todo calidades porque entregamos ás queixerías de San Simón

Marcos valora a estabilidade no prezo, cun contrato de 44 céntimos de base máis graxa e proteína. Non cobran outro tipo de primas, aínda que se sitúan nas 10.000 xermes e 200.000 células. Non están tampouco certificados en benestar animal, aínda que cumprirían todos os parámetros esixidos por Welfair.

De circuito a robot

A gandería iniciárona os seus pais. Os dous faleceron novos e Marcos tivo que facerse cargo da explotación que a familia fora levantando con moito esforzo, un proceso que el tamén viviu en primeira persoa.

“Eu recordo de moi pequeno ao meu avó e á miña nai muxindo as vacas á man na corte vella. Tiñan un mixto de carne con leite, había 14 ou 15 vacas e muxían 7 ou 8 e vendían o leite en cántaros de 40 litros”, lembra.

“Pouco despois, tería eu 5 ou 6 anos, tiveramos un baleiro sanitario e a raíz diso mercáranse 8 vacas en Asturias, que se meteran na palleira, porque o establo tiña que estar precintado en corentena un tempo. Con esas 8 vacas no ano 1993 fixeron a metade da primeira nave de produción. Collían 34 vacas en estabulación prendida, porque o meu pai fora ver algúns establos libres e non o convenceran. Aos ollos de hoxe esa decisión parece un erro, pero daquela moitas estabulacións libres eran matavacas. Decían os veciños, nunca van dar traído de comer para 34 vacas, pero ao pouco tempo xa houbo que ampliar cara unha zona de almacén que quedara e chegáronse a muxir 68 vacas en trabado no establo vello”, recorda.

Eu incorporeime con 18 anos; fixera antes a ESO e un ciclo medio de Administración

No ano 2005, cando Marcos se incorporou, fixo unha sociedade coa súa nai para continuar coa granxa. “Eu estaba estudando, fixera un ciclo de Administración e estaba empezando outro de Mecánica pero ao enfermar a miña nai tiven que deixalo e quedarme na explotación. Teño un irmán dous anos maior ca min que axudaba moito na casa tamén daquela”, lembra.

Dez anos de experiencia cos robots

Fai xa 10 anos que Marcos se decidiu a robotizar o sistema de muxido da súa explotación, pasando do circuito que tiñan entón directamente ao robot, xa que nesta explotación nunca chegou a haber sala de muxido. “Cando montei o primeiro robot, no ano 2014, os veterinarios que levaban a granxa non mo recomendaban, dicíanme que montara unha sala, pero eu non tiña man de obra para atendela”, di.

No ano 2014 había só 40 robots en Galicia e os veterinarios non mo recomendaban, por iso asinei un contrato de compra e outro de recompra por se non me ía ben con el

Xunto á instalación do primeiro robot, acometeu tamén daquela a construción dunha nave metálica tipo invernadoiro de dous módulos, que foi ampliada antes da pandemia cun novo módulo do mesmo tipo e un segundo robot de muxido.

“Para min este tipo de naves metálicas teñen unha serie de vantaxes. Por exemplo, son máis baratas e máis luminosas e ventiladas, porque contan cun sistema que permite regular a apertura dos teitos. Faise de maneira automática en función da temperatura que hai no establo grazas a un sensor que hai no teito. A partir de 17 grados, canta máis temperatura hai máis abre”, indica.

Co paso dos anos é como mellor aprendes e con dous robots podes muxir 115 vacas, pero non 140

Marcos decidiu instalar o segundo robot para reducir a saturación de vacas que se moxen en cada un. “A miña intención non era dobrar a granxa, senón que os robots traballaran máis livianos. Se atacas o robot vas ter moitos máis problemas; en cambio, se os afloxas, todo vai mellor. Cando o meu pai enfermou e estaba ingresado no hospital eu estaba só na granxa porque acababa de marchar o empregado que tiñamos. Naquel momento tiña o robot moi saturado e o que fixen foi mandar ao matadoiro as 10 vacas que menos producían. Quedei con 58 vacas no robot e o resultado foi que as que quedaron aumentaron ao leite e case non tiña retrasos”, asegura.

Desa experiencia Marcos aprendeu que “con dous robots podes muxir 110 ou 115 vacas, pero se tes 140 o que fas é saturalos e necesitar máis persoal para meter vacas”, afirma. Neste momento Prado y Lozano conta cun empregado de orixe rumano.“Nós levamos moito tempo traballando con obreiros na granxa, polo menos desde o ano 2010, e a verdade é que nos duran bastante. Cando marchan é porque lles xorde algunha circunstancia persoal, pero non porque estean descontentos, nin polo traballo nin polos cartos. Nós aquí cando un traballador vale coidámolo economicamente”, asegura.

Recría propia

Para completar o segundo robot non compraron vacas, senón que desdobraron parte das que tiñan no outro robot e adiantaron un pouco a idade de inseminación das xovencas para contar con máis recría dispoñible. “En función do tamaño e a condición corporal do animal chegamos a adiantar a primeira dose un par de meses, inseminando algunha xata aos 11 ou 12 meses de idade. Deste xeito no transcurso de 7 ou 8 meses desde a instalación do segundo robot xa muxiamos máis de 100 vacas”, lembra.

O desvelle mandámolo directamente a Novafrigsa

O seu obxectivo é manterse no entorno das 115 vacas en produción, non máis. “Aquí cando hai un lote de 10 ou 12 xovencas para entrar facémoslles sitio mandando as 10 ou 12 peores vacas que hai na granxa, sexa por patas, por produción, por problemas de mamite, de reprodución ou do que sexa”, indica.

Para as vacas de desvelle teñen un acordo con Novafrigsa. “Vén primeiro o taxador valorar os animais, aos que se lles asigna un prezo individualizado por quilo de carne. Despois asinamos un contrato antes de que saian os animais da granxa e páganse en función do que pesen finalmente e dese valor asignado previamente a cada un. Temos vacas que sacan 400 quilos en canal e van a 5 euros o quilo. Este ano saíron 25 vacas e deixaron 21.000 euros”, conta.

Non poño cruces cárnicos porque eu priorizo o benestar da vaca que vai parir antes que sacarlle 50 ou 100 euros máis ao xato

En canto aos machos de recría, recoñece que “os xatos pintos teñen moi pouca saída”. Nesta gandería inseminan a todas as vacas con frisón, sen utilizar cruces cárnicos. “Para o meu entender, cada animal ten que ir coa súa raza. Antes poñiamos limusín ou azul belga, pero eu vía que cada vez que poñía un cruce cárnico esa vaca mentía dúas ou tres semanas no parto, sobre todo con limusín, polo que a vaca se fai máis pesada e ten máis dificultades para parir e máis problemas postparto, ademais de retrasar o momento da produción de leite”, argumenta.

Retraso no paso á amamantadora

O protocolo que seguen para as becerras recén paridas, tanto se nacen na parideira como se o fan nos cubículos, é muxir a vaca e darlle os costros e o leite de transición á xata os primeiros días, continuando despois a alimentación con lactoreemprazante.

Malia que contan con amamantadora, prefiren ter as xatas un tempo inicial en boxes individuais. “A máquina é moi cómoda, pero vimos que cando as xatas ían moi pequenas para ela e había algunha diarrea tardabamos máis tempo en detectala e tratala e mentras tanto contaxiábanse as outras, así que desde hai uns meses optamos por prolongar a estancia nos boxes individuais até as 2 ou 3 semanas de vida. Antes cambiabámolas aos 6 ou 7 días para a amamantadora pero nese momento é cando máis problemas de diarreas pode haber e na amamantadora desenténdeste un pouco máis, mentres que os boxes obrígante a ir dúas veces ao día e telas máis controladas”, argumenta.

Fai 8 meses optamos por prolongar a estancia das xatas nos boxes individuais até os 10 días antes de pasalas á amamantadora

Deste xeito, os machos xa non pasan pola amamantadora, senón que despois da estancia de 2-3 semanas no box individual marchan da granxa con destino a distintos cebadoiros, mentres que as femias son cambiadas de lote e continúan o seu período de recría na amamantadora. Neste momento as xatas van xa tomando uns 6 litros de leite en po repartidos en dúas tomas (3 litros á mañá e outros 3 pola tarde), aínda que Marcos recoñece que “o ideal sería facer tres tomas diarias”.

A maioría dos descartes son voluntarios, en función da entrada de xovencas primeirizas, descartando vacas por baixa produción, velocidade de muxido, patas ou células

Tamén prolongan o aleitamento até os tres meses e medio, que é cando fan o destete, e a idade da primeira inseminación lévana aos 14 ou 15 meses. “Se nos fixese falta recría poderiamos volver a adiantala, como fixemos cando instalamos o segundo robot, pero como nos sobra preferimos que as xovencas paran máis tarde porque dan algún litro máis na primeira lactación”, di.

Acostuman dar entrada a unhas 40 xovencas cada ano entre os dous lotes de produción, polo que a media de idade do rabaño é baixa. Tralo parto, agardan entre 3 e 4 meses, en función da produción do animal, para volver a inseminar as vacas, para deste xeito favorecer a recuperación dos animais tralo parto e aproveitar mellor o pico de lactación, que doutro xeito se vería cortado.

Amplitude na zona de cubículos

No establo da gandería Prado y Lozano SC priman a comodidade do gando, buscando tempo libre nos robots e amplitude nas instalacións. Nun dos lotes, con 60 vacas, contan con 72 cubículos, mentres que no outro robot, con outros 60 animais, hai 86 cubículos. “Cando fixemos a ampliación e instalamos o segundo robot démoslle uns metros máis de ancho ao establo e metemos a terceira fila de cubículos. Dese xeito sempre hai camas baleiras e iso permite que a vaca non teña que andar buscando sitio e tamén que se manchen menos e sempre haxa unha en boas condicións para deitarse”, razoa Marcos.

Nas camas, tanto das vacas en produción como nos lotes de xovencas de recría, o material de recheo é area. “Para os animais é o mellor, está claro, pero todos sabemos que na fosa é un problema. Nós temos un batedor que está traballando continuamente mentres sacamos o purín, así vai na cisterna e repártese por todas as fincas”, conta.

A palla de estrar estaba a 3.000 euros o camión e durábanos un mes; por iso cambiamos as xovencs a cubículos de area

“Nós tiñamos a recría en cama quente e fai 2 anos cando remodelamos a nave cambiamos a area. Gastabamos nese momento un camión de palla ao mes e eran uns 3.000 euros de custo mensual. Agora coa area ese gasto é duns 150 euros ao mes”, compara.

“O consumo de area en animais que non dan leite é moito menor porque eses cubículos precisan menos mantemento, porque as feces son máis duras e límpanse mellor e rara vez mexan na cama”, explica. “Nós metemos unha bañeira de area cada 2-3 semanas para os 230 cubículos totais que hai na granxa”, indica.