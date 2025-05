Este sábado, 17 de maio, celébrase en Seoane do Courel, no concello lugués de Folgoso do Courel, unha nova edición da poxa de xovencas de raza Rubia Galega.

A poxa está organizada por ACRUGA en colaboración co concello e comezará ás 12:30 horas.

Sairán a venda tres xovencas da granxa Gayoso Castro, con idades dos 21 aos 24 meses e preñadas duns tres meses. O prezo de saída é de 2.300 euros e haberá 200 euros de axuda á compra de Caixa Rural Galega por cada exemplar.