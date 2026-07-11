Poxa de Rubia Galega este domingo en Baleira

A Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga), continúa adiante coa súa tempada de poxas e despois da gran cita do ano en Adai, o pasado mes de xuño, retoma a súa actividade de poxas cunha nova cita en Baleira, mañá domingo a partir das 12.00 do mediodía.
Será unha nova oportunidade para criadores e gandeiros de adquirir gañado de calidade, procedente do centro de recría da Granxa Gayoso Castro, da Deputación de Lugo. Poderase puxar por tres xovencas preñadas, de entre 4 e 5 meses; con idades entre os 23 e os 24 meses; e con xenealoxías que garanten a calidade e as excelentes calidades dos animais, con cartas nas que figuran touros da talla de Paderne AG/AG; Lucas AG; Quijano AG; Jacinto AG; Fidalgo AG e Camilo AG. A poxa partirá por un prezo de saída de 2.900 euros e os compradores obterán unha axuda de 200 euros por exemplar de Caixa Rural para incentivar a adquisición dos animais.
Desde hai anos, Baleira sumouse ao calendario de poxas que se organizan en diferentes municipios da provincia, para dar resposta á demanda de exemplares por parte dos gandeiros e gandeiras de loura galega, nunha cita na que sempre se obteñen bos resultados. Así, na pasada edición, adxudicáronse os tres animais e obtívose un prezo medio de 3.133 euros.