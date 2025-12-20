Inicio / Leite / Poxa de gando frisón o vindeiro 31 de xaneiro en Friol



Poxa de gando frisón o vindeiro 31 de xaneiro en Friol

poxa friol 23 5 estandarO sábado 315 de xaneiro terá lugar en Friol a primeira poxa do ano de frisón da provincia, organizada por AFRICOR LUGO coa colaboración do Concello de Friol.

O prazo de inscrición remata o vindeiro 30 de decembro.

Dende a organización salientan as vantaxes destas poxas:

Para os vendedores:

-Poxas publicitadas
-O venres van buscar o animal e o sábado cobrar a poxa, Africor encargase de realizar as probas sanitarias, pelar e coidar os animais na feira.
-Valorización do traballo de selección, presentación dos datos xenealóxicos
-Animais lavados e pelados para potenciar a súa morfoloxía.
-Concentración de compradores
-Publicidade para a gandería

Para os compradores:

-Concentración da oferta
-Garantías sanitarias
-Animais procedentes de explotacións cercanas
-Información xenealóxica completa
-Transporte gratuíto para as ganderías da provincia de Lugo
-Doses gratuítas por xentileza de Xenética Fontao

cartaz poxa friol 2026

