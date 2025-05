Poxa de gando frisón no Páramo o 7 de xuño

O sábado 7 de xuño terá lugar no Páramo unha nova poxa de gando frisón, organizada por Africor Lugo coa colaboración do Concello do Páramo. O prazo de inscrición de animais por parte dos gandeiros remata o vindeiro 7 de maio.

Dende AFRICOR Lugo destacan que estas poxas ofrecen vantaxes para os vendedores:

Poxas publicitadas

O venres van buscar o animal e o sábado cobrar a poxa, Africor encargase de realizar as probas sanitarias, pelar e coidar os animais na feira.

Valorización do traballo de selección, presentación dos datos xenealóxicos

Animais lavados e pelados para potenciar a súa morfoloxía.

Concentración de compradores

Publicidade para a gandería

Pero tamén beneficios para os compradores:

Concentración da oferta

Garantías sanitarias

Animais procedentes de explotacións cercanas

Información xenealóxica completa

Transporte gratuíto para as ganderías da provincia de Lugo

200 euros de axuda de Caixa Rural

Doses gratuítas por xentileza de Xenética Fontao