A poxa de gando frisón da Moexmu será domingo 12 de abril

O sábado tivo lugar en Muimenta, unha xuntaza de traballo da comisión organizadora da MOEXMU coas ganderías participantes no Concurso de Gando, que terá lugar o sábado 11 de abril. Nesta reunión comentáronse cuestións técnicas do Certame, que terá carácter Autonómico por segunda vez, igual que acontecera no ano 2022.
Tomouse tamén a decisión de que, nesta vindeira edición, se celebre a poxa de gando o domingo 12 pola mañá, xa que, ao ser concurso autonómico, a xornada do sábado se adicará íntegramente ao mesmo.
Á reunión acudiron tamén representantes de Africor Lugo, Concello de Cospeito, Xenética Fontao e a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. Disculparon a súa presenza representantes da Deputación Provincial de
Lugo por motivos de axenda e de Acruga por motivos de saúde.