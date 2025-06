A poxa de gando de Silleda volverá celebrarse o vindeiro martes tras solucionar os problemas informáticos

Tras o ataque informático sufrido pola Fundación Semana Verde de Galicia o pasado domingo, e que imposibilitou a celebración da poxa de gando da Central Agropecuaria de Silleda este martes, dende a entidade informan que se retomará a actividade normal o vindeiro martes 1 de xullo.

“Todos os sistemas informáticos da Fundación Semana Verde de Galicia volven estar operativos e non se perderon datos. En principio, de acordo con isto, poderanse realizar con total normalidade as poxas da Central Agropecuaria de Galicia ABANCA do vindeiro martes”, aseguran dende a fundación.