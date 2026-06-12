Poxa de 26 exemplares de Rubia Galega e concurso nacional da raza este sábado no concello lugués do Corgo

O mercado gandeiro de Adai, no municipio lucense do Corgo, celebra mañá sábado a cita máis importante do ano para a Raza Rubia Galega, que inclúe en realidade, unha poxa, unha exposición e un concurso, todos eles de carácter nacional.
Na poxa presentaranse 19 xovencas, 14 de Acruga e cinco de explotacións particulares, así como 7 machos, dos que catro son de ganderías asociadas e tres da nave de testaxe da Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega.
Os prezos de saída para os exemplares de Acruga serán de 2.900 euros para as xovencas e de 3.000 para os machos. Os compradores poderán optar a unha axuda á compra de Caixa Rural Galega, de 200 euros para as xovencas e de 300 para os touros.
A actividade no recinto feiral comezará pronto, posto que desde primeira hora poderanse ver os 100 animais que participarán no concurso nacional e que representan o mellor desta raza. Precisamente, a entrega de premios das sete categorías do concurso será ás 11.30, para a partir das doce comezar coa poxa de gando.
Ademais, este ano como novidade e grazas á colaboración e implicación do Concello do Corgo haberá unha degustación desta carne desde as doce da mañá.