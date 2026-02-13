Inicio / Portada arriba dereita / Poucos, pero bos: os viños tintos exportados desde Galicia crecen máis que os brancos

Poucos, pero bos: os viños tintos exportados desde Galicia crecen máis que os brancos

Galicia situouse o ano pasado entre as CCAA que máis e mellor venderon o seu viño nos mercados internacionais. Segundo os datos da AEAT analizados por Del Rey AWM, cun crecemento ata novembro do 4,8% en valor e do 8,6% en volume, as vendas totais declaradas desde a Comunidade galega subiron ata os 53,7 millóns de euros por exportación de máis de 12,5 millóns de litros, a un prezo medio moi superior á media nacional de 4,30 euros por litro, a pesar de reducirse nun -3,4%.

EXPORTACIONS VINHOS GALICIA 2026

En comparación con anos anteriores, esta boa evolución do 2025 supón unha recuperación paulatina das exportacións galegas tras as caídas do ano 2023 e a maior estabilidade do 2024.

Aínda que a inmensa maioría do viño exportado desde Galicia é viño branco con denominación de orixe (DOP), curiosamente, no interanual a novembro, en valor, os tintos e rosados envasados con DOP sumaron 1,3 millóns de euros á súa facturación ata alcanzar os 5,2 millóns en 12 meses, cun crecemento do 33,5%.

Os brancos, polo seu lado, aumentaron un máis modesto 3,5% ata os 37 millóns de euros, con aumento de 1,2 millóns.

Informe completo en: https://www.delreyawm.com/wp-content/uploads/go-x/u/2b16103a-7651-4d9a-a518-c20faba56e15/AWM-26-02-13-Exports-desde-GALICIA.pdf 

