Poucos, pero bos: os viños tintos exportados desde Galicia crecen máis que os brancos

Galicia situouse o ano pasado entre as CCAA que máis e mellor venderon o seu viño nos mercados internacionais. Segundo os datos da AEAT analizados por Del Rey AWM, cun crecemento ata novembro do 4,8% en valor e do 8,6% en volume, as vendas totais declaradas desde a Comunidade galega subiron ata os 53,7 millóns de euros por exportación de máis de 12,5 millóns de litros, a un prezo medio moi superior á media nacional de 4,30 euros por litro, a pesar de reducirse nun -3,4%.
En comparación con anos anteriores, esta boa evolución do 2025 supón unha recuperación paulatina das exportacións galegas tras as caídas do ano 2023 e a maior estabilidade do 2024.
Aínda que a inmensa maioría do viño exportado desde Galicia é viño branco con denominación de orixe (DOP), curiosamente, no interanual a novembro, en valor, os tintos e rosados envasados con DOP sumaron 1,3 millóns de euros á súa facturación ata alcanzar os 5,2 millóns en 12 meses, cun crecemento do 33,5%.
Os brancos, polo seu lado, aumentaron un máis modesto 3,5% ata os 37 millóns de euros, con aumento de 1,2 millóns.