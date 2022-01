“Poñámonos en marcha para que o 2022 sexa o ano do vacún de carne”

Finaliza o 2021 en De Heus e con el pechamos un ano cargado de dificultades e retos para o sector de vacún de carne, no que demostramos que traballando xuntos podemos superar os grandes desafíos que se nos presentan a través de colaboracións entre os diferentes chanzos da cadea alimentaria: asociacións gandeiras, industrias cárnicas e compañías de saúde animal. Levando a cabo accións de forma conxunta conseguimos avanzar cara un futuro mellor.

O sector cárnico español é unha potencia alimentaria a nivel nacional. Os nosos gandeiros garanten o abastecemento do mercado de carne de vacún mantendo unha forte tradición arraigada nas xeracións anteriores e loitando por vivir dignamente no medio rural. Pequenas e medianas empresas, xunto con grandes grupos empresariais consolidados, fan que España se atope entre os maiores exportadores de carne a escala europea, xerando emprego directo a miles de traballadores.

A pesar diso, a produción do sector vacún no noso país decae e está moi afastada dos postos de cabeza a nivel mundial, liderados por Estados Unidos e Brasil.

Por mor da pandemia, en 2020 modificáronse os comportamentos de compra e consumo durante todo o ano, centrados nas comidas no fogar, o que impulsou o crecemento dos produtos cárnicos de consumo fácil e provocando unha forte baixada do consumo e os prezos de produtos de gama alta que habitualmente se utilizan na canle da hostalaría e a restauración.

De Heus colabora coa cadea alimentaria e aposta por estándares excelentes de calidade dos produtos cárnicos nas diferentes comarcas avalados polas Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP), como é o caso da Ternera Gallega.

A IXP pon no mercado carne de vacún de alta calidade, cun certificado de garantía baseado nun programa de control integral desde o nacemento dos tenreiros, a súa crianza, alimentación e coidados sanitarios, até o seu sacrificio e presentación da carne nos diferentes puntos de venda. O resultado que chega ao consumidor é unha carne de excelentes características organolépticas e nutricionais, coa rastrexabilidade totalmente asegurada e que cumpre a normativa de benestar animal.

Todos eses controis requiren por parte dos gandeiros un esforzo que non sempre se repercute no prezo que reciben polos seus produtos. A día de hoxe, é a cadea de distribución a que marca a tendencia de prezos e, por desgraza, non sempre repercuten a suba de prezos que paga o consumidor de carne aos gandeiros, que se atopan nunha situación crítica e desalentadora para poder cubrir os seus custos de produción. A iso únenselle a alza da luz e os prezos elevados dos pensos, que pon aos gandeiros nunha situación caracterizada por marcadas perdas económicas. Se os prezos seguen subindo como nos últimos meses o sector cárnico entrará en “números vermellos”.

“Faise necesario que todos os elos que formamos a cadea de valor do vacún de carne unámonos para realizar accións concretas”

Ante esta incerteza de que pasará no ano que comezamos, faise necesario que todos os elos que formamos a cadea de valor do vacún de carne unámonos para realizar accións concretas coas que evitar que a situación termine en subas de prezo ao consumidor, o que redundará negativamente na capacidade competitiva do sector. Temos que apostar por liñas de certificacións, benestar animal e pregos de condicións de calidade co fin de cubrir as necesidades e expectativas dos consumidores de carne de vacún en canto a sustentabilidade ambiental e garantía na trazabilidade da carne que chega aos seus fogares.

En De Heus apostamos por ir da man cos nosos gandeiros para superar os novos desafíos achegando solucións nutritivas e ferramentas que lles axuden a dar o valor que se merece a un produto de excelente calidade como é a carne de vacún.

Durante este ano puxemos en marcha ferramentas de formación e asesoría para os nosos gandeiros co obxectivo de mellorar a produtividade e rendibilidade do seu negocio. Seguimos camiñando cara á dixitalización, para axudar a simplificar a recollida de datos das explotacións gandeiras de maneira que os nosos clientes poidan tomar decisións que melloren a rendibilidade das súas explotacións. Os nosos técnicos e comerciais convertéronse en consultores estratéxicos co fin de dar solucións integrais tanto nas gandarías de vacas nutrices como nos cebadoiros de xatos.

A garantía que ofrecemos con alimentos de alta calidade, froito do deseño de dietas altamente nutritivas e axeitadas para os animais de aptitude cárnica, así como a certificación de benestar Welfare Quality e a produción CyO (libre de antibióticos) permite aos nosos gandeiros ofrecer carne de vacún con valor engadido, sen esquecernos da sustentabilidade e o coidado do medio ambiente.

Estamos totalmente comprometidos na alimentación das vacas nutrices e os seus tenreiros da forma máis eficiente posible, con perfís nutricionais equilibrados e de precisión para cubrir todos os seus requirimentos, á vez que reducimos as emisións de nitróxeno ao medio grazas ao noso sistema de formulación SFOS.

Novos proxectos

Actualmente estamos embarcados no desenvolvemento de varios proxectos enfocados na redución da pegada de carbono. O sector leva anos traballando en reducir a pegada ambiental mediante diferentes estratexias, como o aumento da eficiencia na produción baseada na mellor compresión do potencial xenético dos animais, a utilización de novas tecnoloxías que melloran a dixestibilidade dos alimentos, a introdución de diferentes estratexias de alimentación, até un maior enfoque no manexo de pastos e nutrientes. Cada unha delas implica unha maior produtividade e animais máis saudables para os produtores de carne de vacún. Avanzamos cara a unha produción cada vez máis eficiente e coidadosa co medio ambiente. A sustentabilidade é clave para a nosa sociedade e o futuro das seguintes xeracións.

O gando de carne é o mellor reciclador. Todos os días aliméntase de forraxes e produtos que na súa maior parte non son comestibles polo ser humano, obtendo un produto de maior valor (carne de vacún) con respecto ao valor nutricional e, por suposto, o valor económico para o gandeiro e o resto dos elos involucrados na cadea alimentaria.

O gando vacún confórmano animais ruminantes, o que significa que teñen un sistema dixestivo único con catro compartimentos. A sección máis grande é o rume, o principal centro dixestivo, cheo de milleiros de millóns de microorganismos que descompoñen as forraxes e o resto de alimentos que son indixeribles para os humanos. O gando vacún de carne é capaz de converter estes recursos en alimentos ricos en nutrientes para os seres humanos en forma de carne que consumimos, todo mentres se xestionan pasteiros e demais recursos forraxeiros. Desta forma, grazas ao pastoreo, o vacún de carne preserva os ecosistemas de pasteiros e mellora os hábitats naturais.

Facer o correcto para o planeta tamén pode ter un impacto positivo nos aspectos sociais e económicos da sustentabilidade.

“O noso obxectivo: Dar o mellor servizo e as mellores solucións nutricionais a todos aqueles gandeiros que confían en nós”

Durante este ano que acaba de arrincar, todos os que formamos parte do equipo de Vacún de Carne de De Heus seguiremos entregados en dar o mellor servizo e as mellores solucións nutricionais a todos aqueles gandeiros que confían en nós e nos nosos produtos.

Arrincamos 2022 con ilusión e con ganas de consolidar o noso traballo de proximidade cos gandeiros de vacún de carne, apostando por unha alimentación que asegure a fertilidade das vacas nutrices e todo o desenvolvemento muscular dos xatos para que produzan a mellor carne de vacún. Seguiremos reforzando o noso compromiso coa economía local e reivindicando a gandaría de vacún de carne nacional como ferramenta de recuperación económica.

“Observar sen pensar é tan perigoso como pensar sen observar” (Dr. Santiago Ramón e Cajal). Poñámonos en marcha para que este ano 2022 sexa o noso ano, o ano do vacún de carne. Gran dose de positividade para os nosos gandeiros para abordalo.

Un artigo de Eva Rodriguez Ribeiro, responsable de Servizo Técnico Vacún de Carne en De Heus