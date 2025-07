“Pode ser o piñeiro taeda unha solución ao fungo das bandas?. Cremos que si”

O impacto do fungo das bandas xeneralizouse nas masas galegas de piñeiro radiata, con especial impacto en Lugo e na costa norte da Coruña. “O que visitei é terrible”, recoñece Santiago Rodal, director comercial de Viveros Mañente.

“O propietario forestal busca solucións de forma desesperada. Hai moito interese no piñeiro taeda, pero non sabemos aínda se será a solución definitiva. Cremos que si, polo que este outono poremos no mercado un volume suficiente de planta para atender a alta demanda que xa temos desa especie”, explica Rodal.

– Que impacto están a ter as bandas na plantación de piñeiro radiata?

– Ata o 2024, mantivéronse altos niveis de plantación tanto de piñeiro radiata como do ‘Pinaster’ (piñeiro do país), pero este 2025 comprobamos que a planta de radiata experimentou unha caída total en vendas. O propietario forestal está á espera dunha solución para as bandas. É pronto para ter datos, pero probablemente esta campaña se peche en Galicia cunha caída da plantación de radiata de máis dun 50%.

– Como alternativa ao piñeiro radiata, os viveiros estades a comezar a apostar polo piñeiro taeda, con maior resistencia ás bandas. Notades xa unha demanda do propietario para esta especie?

– Comeza a haber moito interese, temos consultas de propietarios practicamente continuas. Os propietarios están a buscar desesperadamente unha solución e queren informarse. Hai demanda para o piñeiro taeda, pero non sabemos aínda se será a solución definitiva. As plantacións que se realizaron nos últimos 2 – 3 anos van ben, pero é pronto para ter conclusións. Cremos que pode ser a solución?, si, pero hai que esperar.

Por outra banda, o piñeiro taeda era unha especie que en Galicia producíase en baixa cantidade ata o de agora, polo que esta campaña non houbo suficiente semente no mercado. Ante esa situación, hai propietarios que querían plantar taeda, pero que teñen as parcelas paradas, á espera de dispoñibilidade de planta.

Os viveiros estamos a adaptarnos a ese aumento de demanda e no noso caso, poremos suficiente volume de planta de taeda no mercado a partir deste outono.

– Outra alternativa que se propón para os piñeirais afectados por bandas é a do eucalipto, á espera de ver se a moratoria a novas plantacións de eucalipto conclúe a final deste ano ou se prorroga…

– Si, a situación é esa. Hai propietarios que teñen parcelas paradas, á espera de ver que sucede coa moratoria do eucalipto a final de ano, outros que xa plantaron ‘Pinus pinaster’ e outros que teñen en mente plantar taeda.

– Pode afirmarse con total seguridade que o piñeiro taeda será resistente ás bandas?

– En teoría, das coníferas que se plantan en Galicia, o piñeiro do país (‘Pinus pinaster’) é a especie máis tolerante a bandas. A que menos, o radiata, e nunha posición intermedia está o taeda.

Do ‘Pinus pinaster’ hai que dicir tamén que vin algunha plantación con afección forte a bandas. É unha especie resistente, pero se se atopa en densidades altas, sen rozas e sen abonado, é sensible os primeiros anos.

A expectativa é que as plantacións de ‘Pinus pinaster’ e de taeda resistan ás bandas, sempre que teñan unha xestión forestal detrás.

O resultado que estamos a ver nas plantacións de taeda é positivo. As marras no primeiro ano son moi baixas e o arranque da planta é bo. Plantacións que vin con 4 – 5 anos teñen bos crecementos. Tamén hai que dicir que detectei algunha planta de taeda con lixeira afección de bandas, pero no que vin, o fungo non pode con elas.

– E de ‘Pinus pinaster’, que ata o 2024 tiña unha cifra de plantación similar á de radiata, como é a evolución de plantacións?

– Estamos a ver que se mantén, quizais mesmo cunha lixeira tendencia á alza. Ante o colapso do piñeiro radiata, hai propietarios que están a optar por plantar ‘Pinus pinaster’.

A cuestión é que o ‘Pinus pinaster’ ten unha quenda de curta de 30 – 35 anos, polos 25 que tiña o radiata. O piñeiro taeda é o que máis se achega a esa quenda, estimamos que pode estar nuns 28 anos.

– No caso do ‘Pinus pinaster’, comercializades tanto planta galega con mellora xenética como planta das Landas francesas, de terceira xeración de mellora. Que resultado estades a ver da planta francesa en Galicia?

– As Landas teñen detrás décadas de innovación na mellora xenética do ‘Pinus pinaster’. É unha planta que quizais en Galicia non destaca tanto por maiores crecementos, pero si por rectitude e dispersión de ramas. En definitiva, son plantas que van producir madeira de calidade.

Tamén escoitei opinións de propietarios que valoran que a planta francesa presenta maior resistencia ás bandas que o ‘Pinus pinaster’ galego, pero son experiencias particulares. Serían necesarios ensaios, dunha forma científica, para comprobar se iso é así ou non.

– Galicia mantén importantes masas de piñeiro radiata, sobre todo na provincia de Lugo. Crees que están sentenciadas ao cambio de especie?

– Non se trata de substituír ao radiata por completo por outras especies. Co taeda, trátase de introducir unha terceira especie que meta maior diversidade no monte, o que axudará a frear a expansión das bandas.

– O sector marcouse tamén en Galicia o desafío de lograr un piñeiro radiata resistente ás bandas. Velo viable?

– Non se pode descartar, pero será complicado. O radiata é unha especie que de orixe, ten escasa variabilidade xenética. Terán que probarse cruces e estudar resistencias. Se se consegue, levará tempo.

– Volvendo ao piñeiro taeda, pensades que se adapta ben ás distintas zonas de Galicia?

– Está a funcionar ben en toda Galicia. A única limitación que ten a especie dáse en zonas altas e frías, de montaña. A cuestión é que agora mesmo, a nivel comercial, en Galicia está a traballarse cunha única procedencia de taeda, a chamada ‘Costa Atlántica’, de hortos sementeiros franceses.

É unha procedencia que non vai mal, pero en Galicia temos unha latitude e un clima lixeiramente distintos, polo que o futuro pasa por facer unha selección das procedencias de taeda que mellor encaixen para os distintos climas de Galicia, de costa e interior.

En Viveros Mañente estamos a facer xa ensaios co obxectivo de facer esa selección. Nuns 4 ou 5 anos poderemos ter unha primeira selección de procedencias para iniciar a súa comercialización, aínda que tamén hai que dicir que ata que haxa plantacións en quenda de curta, non se poderá ter un balance definitivo sobre o piñeiro taeda en Galicia. Son os tempos do mundo forestal.

– En Asturias, a maiores do piñeiro taeda, incluíron no seu Plan forestal outras especies de coníferas como alternativas ao radiata, caso dos cedros, a criptomeria ou a sequoia. Veslles posibilidades en Galicia?.

– Con carácter xeral, o piñeiro taeda é a especie que, en principio, xera máis consenso como alternativa, tanto a nivel forestal como industrial. En situacións concretas, poden valorarse outras opcións.

O cedro, por exemplo, é unha especie que vai ben en zonas altas e secas. A criptomeria plantouse tamén no País Vasco como alternativa ao radiata, aínda que alí a maioría dos propietarios están a decantarse por ‘Pinus pinaster’ das Landas francesas. En Galicia tamén vendemos planta de criptomeria, pero hai que advertir de que é unha especie cunha madeira que ten peor aceptación pola industria.

Outra especie da que se fala como alternativa é o piñeiro de Oregón (‘Pseudotsuga’), pero hai que ter coidado, xa que se trata dunha especie moi esixente en canto a calidade de solo e é necesario seleccionar ben a procedencia, pois cunha procedencia mal adaptada a Galicia, os crecementos non son bos.