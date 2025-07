Pleno en setembro do reconfigurado Observatorio do sector lácteo de Galicia

O pleno do Observatorio do sector lácteo de Galicia celebrará á volta do verán a súa primeira reunión cos novos vogais nomeados esta semana pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez, na súa condición de presidenta deste órgano colexiado e a proposta das entidades ás que se lle outorga a participación neste organismo.

Desta forma completarase o proceso iniciado co cambio estrutural do Observatorio, que supuxo unha ampliación dos seus compoñentes e unha nova maneira de exercer as súas funcións, en pleno e en grupos de traballo. Así, a súa máxima responsable vén de nomear os 21 vogais que o conforman, xunto coa propia presidencia e a secretaría, segundo se establece no decreto regulador deste organismo colexiado de asesoramento, consulta e análise do sector lácteo.

A comezos de ano, a Consellería modificou o Observatorio para dar entrada ó conxunto de sectores, incluída a distribución e o consumo, que ata o de agora non estaban representados. Deste xeito, considérase que é máis viable afrontar a análise do que sucede no conxunto da cadea do leite.

Integrarán o Pleno do Observatorio Galego do sector lácteo 3 representantes da Consellería do Medio Rural, outros 3 por parte da industria láctea; 3 en representación da distribución; 4 representantes das organizacións máis representativas por parte dos produtores -Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego, Asociación Agraria de Galicia e Agromuralla-; 1 representante da organización de produtores lácteos con maior representatividade -ULEGA, 1 representante do Consello Galego de Consumidores; 2 representantes das asociacións de mulleres rurais; 1 representante do LIGAL, 1 vogal en representación de FEFRIGA e 2 representantes das principais cooperativas lácteas de Galicia -CLUN e AIRA-.

O Pleno do Observatorio xúntase unha vez ó ano, se ben o órgano contará tamén con grupos de traballo que manterán unha actividade continuada.