A planta de biogás de Xunqueira de Ambía proxecta procesar 140.000 toneladas de xurros e biomasa agrícola ó ano

Ence, a través da súa filial galega Biofertilizantes y Biometano Sertogal Xunqueira, está a lanzar un proxecto industrial en Xunqueira de Ambía en Ourense. A compañía promove unha instalación para procesar os xurros da comarca e obter biometano e fertilizantes orgánicos.
A planta terá capacidade para valorizar 140.000 toneladas anuais de biomasa agrícola e gandeira. Empregará materia prima de proximidade: só no municipio de Xunqueira prodúcense preto de 19.000 toneladas anuais de xurros, cifra que ascende a preto de 421.000 toneladas ao ano nun radio de 20 quilómetros.
Para isto, Ence investirá arredor de 25 millóns de euros na planta de Xunqueira, destinada a producir 25.000 toneladas anuais de biofertilizante sólido. A instalación xerará aproximadamente un 90 % de fertilizante orgánico e un 10 % de gas renovable.
O proxecto está deseñado para funcionar sen emitir cheiros. É dicir, as materias primas almacenaranse en naves pechadas, os substratos líquidos en depósitos estancos e a instalación contará con tecnoloxía avanzada de filtración de aire. Así mesmo, favorecerá a desnitrificación de acuíferos, grazas á correcta valorización de estercos e xurros da comarca.
En ningún caso se aplicará o dixestato ao campo, senón que a instalación incorporará unha planta de produción de fertilizante orgánico seco de alta calidade, sen emisión de nitróxeno amoniacal.
Ence defende que a planta suporá un importante impulso económico na comarca, xa que durante a súa fase de operación xerará arredor de 80 empregos directos e indirectos, aos que se sumarán ata 150 coa fase de construción.