Plan de formación continua para o agro

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, elaborou un plan de transferencia tecnolóxica para o agro galego. A finalidade é manter ao sector agrario actualizado para o desempeño do seu traballo a través de xornadas técnicas, mesas redondas, simposios, seminarios temáticos ou outras accións divulgativas.

As actividades levaranse a cabo, principalmente, nos centros de formación e experimentación agraria, así como nos centros de investigación dependentes da Consellería. Impulsaranse, entre outras, accións vencelladas cos sectores lácteo e cárnico, a viticultura e a apicultura. Tamén se realizarán xornadas transversais orientadas ao emprendemento no sector primario.

Poderán asistir a estas formacións agricultores, gandeiros, silvicultores con producións con orientación comercial ou con expectativa de incorporación, incluídos os membros da compañía familiar e as persoas asalariadas das explotacións. Tamén poderán inscribirse os asalariados das empresas de servizos agrarios e da industria transformadora.

As persoas interesadas en realizar unha presolicitude terán que solicitala de xeito telemático, inserindo o código do curso ou seleccionando nas seccións de búsqueda habilitadas.

As datas e lugares de impartición dos cursos anunciaranse proximamente, unha vez se acade o mínimo de 10 persoas preinscritas para a acción formativa solicitada. Tamén se poden consultar outros cursos que oferta a Axencia.

O plan conta cun orzamento de 105.000 euros para 2024, cofinanciados co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan Estratéxico da PAC (PEPAC) 2023-2027.