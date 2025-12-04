Plan de choque en Cataluña para reducir a densidade de xabaríns pola peste porcina

A detección dun gromo de peste porcina en xabaríns, todos eles en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), está a facer que as Administracións tomen conciencia do grave problema que representa unha alta densidade de porcos bravos. En Cataluña, calcúlase unha densidade media de 6 xabaríns por quilómetro cadrado nas áreas agroforestais, con picos de ata 8 – 12 xabaríns por quilómetro cadrado no caso de Cerdanyola del Vallés, onde se dectectou a peste porcina.
Para enfrontar a situación, a Generalitat traballa nun plan de choque baseado na caza para reducir as altas densidades de xabarín en Cataluña. É unha medida similar á que se tomou no 2019 en Valonia (Bélxica), logo de que tamén se detectara daquela un gromo de peste porcina entre os xabaríns. Na rexión belga, no periodo 2018 – 2020, identificáronse máis de 800 xabaríns mortos con peste porcina africana, quedando o brote erradicado no 2020.
O obxectivo inicial da Generalitat é conter a enfermidade na actual zona de control demarcada, nun radio de 20 quilómetros arredor do foco inicial, onde se están multiplicando os esforzos de trampeo de xabaríns para reducir o número de animais. En principio, descártase a caza nesta zona para evitar unha posible dispersión dos animais.
A Generalitat mobilizou a un equipo de 126 axentes rurais, xunto con 26 equipos operativos de traballo (busca de cadáveres, instalación de trampas, etc.). Tamén se conta coa colaboración de 117 efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, equipados con xaulas de captura e con drons con capacidade de busca en zonas amplias e detección nocturna por infravermello.
Valoracións no agro
Desde as organizacións agrarias, critican que se chegara á actual situación de descontrol das poboacións de xabarín. A COAG calcula que a poboación de xabaríns multiplicouse en España nas últimas tres décadas un 550%: “Estamos ante unha neglixencia sistemática. En Cataluña, as zonas periurbanas de Barcelona acadan 15 xabaríns por quilómetro cadrado, cando a media europea sostible é de 2 – 4 exemplares” -valoran-. “isto significa que Cataluña multiplica por catro a densidade segura e ninguén fixo nada”, cuestionan.
A organización agraria calcula que cada granxa de porcino intensiva investiu nas últimas dúas décadas entre 135.000 e 200.000 euros en bioseguridade, un esforzo que contrasta coa “inacción” no control das altas densidades de xabarín.
Necesidades en Galicia
En reunión mantida onte entre a Xunta e as organizacións agrarias galegas, o Sindicato Labrego trasladou a necesidade de pensar en medidas de apoio para as granxas extensivas de porcino, como as de porco celta, que son as máis expostas na comunidade ó contacto cos xabaríns. “É central contar con peches cinexéticos que eviten o contacto directo coa fauna salvaxe”, valora o Sindicato Labrego, que pide fondos específicos para axudar ás ganderías a instalar valados de protección.
Situación de mercados do porcino
A enfermidade afecta polo de agora só a xabaríns, sen que haxa ningún caso en granxas porcinas. Con todo, a situación xa impactou nos mercados, o que é motivo de preocupación no sector, pois España exporta cada ano máis de 8.700 millóns de euros en carne de porco.
As exportacións comunitarias mantéñense con normalidade e China aceptou rexionalizar o problema, vetando só os produtos cárnicos con orixe na provincia de Barcelona
Desa cifra, máis de 5.000 millóns corresponden ós mercados comunitarios, que se manteñen abertos con normalidade. En canto á exportación a terceiros países, o Ministerio de Agricultura destaca que logrou que a maioría de Estados recoñecera a rexionalización do problema, de xeito que só se vetaron as exportacións desde a provincia de Barcelona. É o caso por exemplo de China, país ó que se dirixen un 42% das exportacións españolas a terceiros países.
O obxectivo claro é que a peste porcina non se expanda máis nin chegue ás granxas porcinas. Se ambos escenarios son posibles, o Ministerio confía en recuperar progresivamente os certificados de exportacións que quedaron restrinxidos.