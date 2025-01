Plan de camiños municipais para mellorar accesos a parcelas agrarias

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a resolución da nova convocatoria do Plan Camiña Rural da Consellería do Medio Rural para o período 2025-2026, dotado con preto de 19,5 millóns de euros de fondos propios. O investimento está distribuído en dúas anualidades, 9,5 millóns de euros para 2025 e 9,99 millóns para 2026. Este programa ten como obxectivo financiar as actuacións de mellora ou mantemento dos camiños municipais que dan acceso en calquera punto do seu trazado a polo menos dúas parcelas agrícolas.

Todos os concellos de Galicia poden ser beneficiarios destas axudas co cumprimento de dous requisitos principais. Deberán ter remitidas ao Consello de Contas as contas do último exercicio orzamentario antes do vencemento do prazo de presentación da solicitude e estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á débeda coa Administración Pública de Galicia. Así, pártese dunha asignación fixa por localidade que se incrementa en función do número de entidades de poboación, criterios de agrariedade e outras cuestións vencelladas coa superficie e a localización do municipio.

En definitiva, serán subvencionables as actuacións de ampliación, que supoñan un incremento da lonxitude dos camiños, que incidan na seguranza viaria e permitan o cruce de vehículos; de mellora, para reforzar o firme existente coa incorporación de novas capas e a adecuación de obras de paso de cursos fluviais; e o mantemento do firme e as súas marxes.

Ligazón á resolución do Plan Camiña Rural no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2025/20250129/AnuncioO90-301224-0001_gl.html