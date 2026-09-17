Pioneer® culmina a celebración do seu centenario cun gran Fórum que reúne máis de 250 agricultores de millo

O 16 de setembro, Torres de Alcanadre (Huesca, Aragón) acolleu un fórum técnico que reuniu máis de 250 agricultores de millo de Huesca e do conxunto do Val do Ebro, aos que se sumou un grupo procedente de Cataluña.
A xornada mantivo un claro ton de celebración, aínda que tamén incorporou contidos técnicos, visitas de campo e actividades divulgativas. Os asistentes visitaron un ensaio de variedades para coñecer sobre o terreo o comportamento agronómico dos distintos materiais do catálogo de Pioneer para a zona e compartiron experiencias con outros agricultores.
O programa incluíu un percorrido polos 100 anos de historia de Pioneer, repasando os principais fitos que impulsaron a innovación e o desenvolvemento do cultivo do millo durante o último século. Na xornada incidiuse naquelas variedades híbridas que tiveron maior impacto no incremento da produción de millo na zona.
“Cen anos despois dos nosos comezos, o compromiso segue a ser o mesmo: acompañar o agricultor con innovación, coñecemento e xenética de vangarda para axudalo a producir máis e mellor”, Víctor Hernández, responsable de Pioneer en España.
O encontro dedicou ademais un espazo destacado á evolución da mellora xenética, con especial atención ao millo Bt e ás Novas Técnicas Xenómicas (NGT), poñendo de relevo o potencial que estas ferramentas ofrecen para afrontar os retos de produtividade, sanidade vexetal e sustentabilidade nos próximos anos.
“As novas ferramentas aplicadas á mellora xenética, unidas ao asesoramento profesional sobre o terreo apoiado en datos, son a mellor garantía de futuro para un cultivo clave nesta zona, como é o millo”, indicou Alicia Sanz, directora de Marketing de Pioneer España.
Os participantes coñeceron tamén os distintos usos do millo e as oportunidades asociadas aos millos especiais, un segmento cun protagonismo crecente na zona. A xornada incluíu unha degustación de produtos elaborados a partir de millo.
Como convidado especial, sumouse ao evento o Director Xeral de Produción Agraria do Goberno de Aragón, Carlos Calvo Gracia, quen interveu ao final do acto para facer un adianto sobre a situación da PAC, expoñendo as liñas mestras definidas por Bruxelas e os distintos criterios de aplicación posibles. “Neste momento non sabemos se as axudas da próxima PAC van beneficiar aquelas explotacións cuxos ingresos son apenas os das propias axudas, ou se, pola contra, beneficiarán aquelas outras que son rendibles por si mesmas”.