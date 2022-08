Piden un incremento “urxente” de 5 céntimos en quilo no prezo que cobran os produtores de polo para evitar o peche das granxas

O sindicato Unións Agrarias denunciou este venres diante do novo supermercado Family Cash en Lugo, ubicado no centro comercial Abella, “prácticas ilegais” das cadeas de distribución e as empresas integradoras de carne de polo mentres os produtores reciben en orixe prezos que non lles permiten facer fronte á suba de custos e aos préstamos solicitados para construír as granxas.

“Os titulares son persoas moi novas, que se meteron en grandes investimentos para ter unha granxa que cumpra cos condicionantes que esixe a lexislación vixente. Polo tanto, esta crise de rendibilidade colle ás explotacións en pleno proceso de amortización das instalacións”, explicou Roberto García, secretario xeral de UUAA.

Esta crise de rendibilidade afecta a explotacións montadas hai pouco e, polo tanto, en pleno proceso de amortización das instalacións

Nos últimos anos proliferou en Galicia a instalación de granxas avícolas por parte de persoas mozas que montaron as explotacións ben como actividade principal, ben como complemento a ganderías de leite ou de carne. Pero o feito de non ter as granxas pagadas fai que as perdas que están a sufrir neste momento non só afecten aos seus ingresos como medio de vida, senón que pon en risco mesmo o pago das letras e a amortización dos préstamos.

Prácticas ilegais

Produtores e representantes de UUAA concentráronse este venres diante da cadea Family Cash en Lugo, “unha cadea que acaba de abrir pero que vén con todas as malas mañas que xa lle vimos na zona do Levante, de onde procede”, dixeron. O polo de entorno a 3 quilos de peso está vendéndose a un prezo de 3,29€ na maioría de supermercados, mentres o novo supermercado Family Cash abriu esta semana en Lugo cunha “oferta agresiva” de 2,59€.

UUAA presentou unha denuncia diante da AICA por venda a perdas contra a cadea de supermercados Family Cash, que abriu esta semana en Lugo

Ás portas do novo supermercado os membros de UUAA denunciaron “a utilización de produtos sensibles, como é o leite ou a carne de polo, como produto gancho para gañar clientes”. “Non é só un problema ético, senón de clara ilegalidade”, afirmou Roberto García.

“É unha práctica enganosa, porque non pretenden beneficiar ao consumidor, pretenden atraelo coa desculpa de que o polo é máis barato para despois cobrarlle iso con creces no resto de produtos da cesta da compra”, denunciou.

O consumidor paga agora un 35% máis por un polo mentres o granxeiro segue cobrando o mesmo que cobraba antes de que lle subira a luz e o gas

“Cando un consumidor merca un polo de tres quilos no supermercado e paga por el 3,29€, o granxeiro está recibindo entre 40 e 45 céntimos, é dicir, uns 15 céntimos por quilo, o mesmo que recibía antes de que se produciran todas as subas da enerxía”, explicou Roberto García.

“Todos os incrementos de prezo que houbo no polo, que foron do 35%, quedáronse na cadea de distribución ou na empresa integradora, pero non chegaron aos produtores”, denunciou o secretario xeral de UUAA, que explicou que pasar de cobrar 15 céntimos por quilo a 20 en orixe serviría unicamente para repercutir o incremento dos custos de produción dos últimos dous anos, tal como esixe a Lei da Cadea Alimentaria.