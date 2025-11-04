Piden que non peche o Museo do Campo, en Silleda

A Fundación Campo Galego pide ás Administracións que o Museo do Campo e da Mecanización non teña que pechar as súas portas por falta de apoios que o manteñan funcionando. Segundo explica o seu director, Miguel Iglesias, a situación agravouse no 2025 xa que “durante todo o ano non puidemos firmar convenio con ningunha Administración”.
No ano 2019, o único museo de Galicia que adica 4.000 metros cadrados de exposición ao agro abría as súas portas na localidade de Silleda. Impulsado pola Fundación Campo Galego, da que hoxe forman parte un total de seis promotores, loita por manterse en funcionamento coa única colaboración “dos que estamos implicados no mantemento do día a día porque queremos que non se peche”, explica Iglesias. “Necesitamos unha colaboración para seguir adiante”.
Para o director deste museo, o que contén “ten moito valor, polas pezas únicas das que dispoñemos”, pero tamén “ten ese outro valor incalculable que fala dos nosa orixe, de onde vimos e onde chegamos”. De feito, “a xente que ven visitalo, marcha sorprendida”, asegura.
A Fundación Campo Galego quere dar conta da importancia de ter posto en funcionamento este museo fai seis anos, e da necesidade de que continúe adiante coa axuda das Administracións, por tratarse dunha homenaxe á agricultura e á gandería de Galicia desde a época da prehistoria.
O obxectivo principal do museo é amosar as orixes do pobo galego que ao longo da historia viviu do traballo da terra. Conta cun espazo adicado aos Barreiros, que ten todos os modelos de tractor que a firma Barreiros comercializou durante 20 anos, o que o convirte no único de España cunha colección destas características.
A Fundación Campo Galego logrou poñer en marcha o museo, logo de máis de tres anos de traballo. Esta fundación está composta por seis patronos, o Concello de Silleda, Abanca e a Asociación Galega de Amigos da Maquinaria Agrícola Clásica (Agamac), e tres persoas a título persoal, entre elas, o propio director do museo.